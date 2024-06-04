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Birçok ilde gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları yasaklandı!

Birçok ilde gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları yasaklandı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Haziran 2024 - 8:35

Batman, Diyarbakır, Siirt ve Antalya’da, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanması kararını protesto etmek isteyen gruplar izinsiz yürüyüş düzenledi. 3 kentte kalabalığa polis müdahale etti. 14 kişi gözaltına alındı. 2 polis yaralandı. Toplam 13 kentte geçici süreyle gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları yasaklandı.

Birçok ilin valiliği gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları gibi etkinliklerin geçici süreyle yasaklandığını duyurdu.

IĞDIR

Iğdır Valiliği, gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantılarının 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının, il ve ilçe mülki sınırları içerisinde 04.06.2024 günü saat 00:01’den 10.06.2024 günü saat 23:59’a kadar 7 gün süreyle yasaklandığı belirtildi.

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Birçok ilde gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları yasaklandı!
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