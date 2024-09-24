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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’yı eleştiren sanatçı şikâyetçi oldu

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’yı eleştiren sanatçı şikâyetçi oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Eylül 2024 - 17:06

Devlet Tiyatroları Sanatçı Gaye Filiz Alacacı, sosyal medya hesabından Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı hakkında yaptığı eleştiri içeren paylaşımı nedeniyle tehdit ve şantaja uğradığını ileri sürdü. Alacacı, Karadağlı’nın danışmanı olduğu öne sürülen Görkem Ali Kaya ve Özel Kalem Müdürü Ali Ceyhan’dan “kendisini alıkoyma, telefonuna el konulması ve tehdit ve şantaj yapılması” gerekçesiyle şikâyetçi oldu.

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Gaye Filiz Alacacı, sosyal medyada Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’yı eleştirdiği için telefonu alınarak üç saat boyunca bir odada alıkonulduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Alacacı, Karadağlı’nın danışmanı olduğu öne sürülen Görkem Ali Kaya ve Özel Kalem Müdürü Ali Ceyhan’dan şikâyetçi oldu.

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Alacacı, Karadağlı’nın, “Lale Devri bitti, çalışmayacaksanız istifa edin” açıklamasını sosyal medyada eleştirmesinin ardından Karadağlı’nın danışmanı Kaya tarafından 3 saat boyunca sorgulandığını, paylaşımını kaldırması ve özür dilemesi konusunda tehdit ve şantaja maruz bırakıldığını iddia etti. Alacacı’nın şikâyet dilekçesinde Devlet Tiyatroları Özel Kalemi Ceyhan’ın, Alacacı’yı arayarak, müdürlüğe gelmesini ve kendisini bir müfettişin beklediği ancak bu durumun kendisine yazılı olarak belirtilmediği kaydedildi.

ŞANTAJ VE TEHDİT SUÇU

Bu duruma karşın Alacacı’nın belirtilen saatte kuruma gittiğinin belirtildiği dilekçede; “Bahsedilen makama ve odaya giriş öncesinde telefonu kendisinden istenmiş ve el konulmuş, ardından müfettiş olduğunu beyan eden Görkem (Görkem Ali Kaya) adlı kişi tarafından müvekkilime üç saati aşan bir sorgu, tehdit ve şantaja varacak ifadelerde bulunmuştur. Sosyal medyadaki bu paylaşımı nedeni ile özür dilemesi gerektiğini aksi takdirde gerek kurum içerisinde gerek adli makamlar karşısında sıkıntı yaşayacağı tarzında baskı kurmaya çalışılmış ve iradesi sakatlanmaya çalışılmıştır. Tarafına herhangi bir resmi belge verilmemiş, ifade tutanağı düzenlenmemiş ve müvekkilimden herhangi bir belgeye imza alınmamıştır. Buna rağmen yaklaşık üç saat boyunca müvekkilimin hukuka aykırı şekilde alıkonulması açıkça suç teşkil etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

HÜRRİYETİ TEHDİT SUÇU

“İlgili kurum yetkilileri bu usul ve yasa tanımaz tavır ve davranışlarla adeta kolluk kuvveti ve yargı mercii gibi görev ve yetkilerini aşarak kötüye kullanmak sureti ile suç işlemişlerdir” değerlendirmesine yer verilen dilekçede; söz konusu eylemin “hürriyeti tehdit” suçu oluşturduğu savunuldu. Kaya’nın üç saat süren alıkoyması, tehdit ve şantaj, telefona el koyması eylemlerinin yasa dışı olduğu belirtildi. Bu gerekçelerle şüpheliler hakkında kamu davası açılması talep edildi.

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