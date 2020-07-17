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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Flaş Yanıt

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Flaş Yanıt
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10 Ekim 2021 - 11:55
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sosyal Sigortalar Kurumunun hastanelerini iflas ettiren adam bu değil mi, SSK’yı batıran bu değil mi ya?” şeklindeki ifadelerine Twitter’dan cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “CHP’nin elini attığı her işte çuvallamasının tek sebebi, kendilerine emanet edilecek üç koyunu bile güdemeyecek kadar beceriksiz olmalarıdır. Sosyal Sigortalar Kurumunun hastanelerini iflas ettiren adam bu değil mi, SSK’yı batıran bu değil mi ya?” diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Çok tekrar ediyorsun bu aralar kendini, sahi iyi misin?” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Erdoğan, yarısı bayat hep aynı nakarata girmişsin yine. “Üç koyun”, “SSK’yı batırdı”, “CeHaPe”, “Bay Kemal”. Çok tekrar ediyorsun bu aralar kendini, sahi iyi misin?” ifadesini kullandı.

Erdoğan, AKP Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “CHP’nin elini attığı her işte çuvallamasının tek sebebi, kendilerine emanet edilecek üç koyunu bile güdemeyecek kadar beceriksiz olmalarıdır. Sosyal Sigortalar Kurumunun hastanelerini iflas ettiren adam bu değil mi, SSK’yı batıran bu değil mi ya? Buna nasıl geleceksin de bunları teslim edeceksin? CHP, takoz siyasetinin kurumsallaşmış, ete kemiğe bürünmüş hâlidir. Milletin felaketinden medet uman, milletin acısını fırsata çevirmeye çalışan bir anlayışın ülkemize yapabileceği hiçbir katkı yoktur. Bunun için Allah milletimizi CHP zihniyetinin eline düşürmesin diyorum” demişti.

 

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