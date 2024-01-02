Doğukan Manço’nun hayali Barış Manço’nun Belçika’daki aracını Türkiye’ye getirmek!

Survivor All Star 2024 yarışmacısı Doğukan Manço’nun en büyük dileği babası Barış Manço’nun Belçika’da kalan arabasını Türkiye’ye getirebilmek!
Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço’nun vefatından önce Belçika’da kalan aracı hala Türkiye’ye getirilemedi.
Doğukan Manço, Survivor yarışması için Dominik Cumhuriyeti’ne gitmeden önce büyük sel felaketinde hasar gören araçlarını görmek için Belçika’ya gitti.
Aracı Türkiye’ye getirmek için yasal işlemleri başlatan Doğukan Manço kardeşi Batıkan ile gittiği Belçika’da üzüntülü anlar yaşadı. Şu anda Survivor’da yarışan Doğukan Manço’nun en büyük hayali ise sel felaketinde büyük hasar gören araçlarının ülkeye geri getirebilmek…