İSTANBUL KAĞITHANE’DE EL BOMBALI SALDIRI

İstanbul’un Kağıthane ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde bulunan bir restoran ve eğlence mekanına yönelik el bombalı saldırı düzenlendi. Gece saatlerinde yaşanan olayda 3’ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Polis ekipleri saldırgan ya da saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

SALDIRI EĞLENCE MEKANINDA GERÇEKLEŞTİ

Olay, Park Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın ikinci katında yer alan restoranda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından el bombası atıldığı belirtilen mekanda büyük panik yaşandı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından, yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri caddede bulunan tüm araçların altını ve çevredeki alanları bomba arama köpekleriyle taradı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

Emniyet güçleri, saldırının faillerini tespit edebilmek amacıyla çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Elde edilen görüntülerin, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliğinin belirlenmesinde kritik rol oynayacağı belirtiliyor.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, saldırganların kaçtığı yönünde bilgi alındığını ve bu doğrultuda operasyonların sürdüğünü açıkladı. El bombalı saldırının nedeni ve hedefiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güvenlik güçleri, olayın terör bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.