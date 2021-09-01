İşte Doğalgazda Tasarruf Reçetesi

Vatandaşlar doğal gaz faturalarını hafifletmek için tasarruf yolları arıyor. Tüketimi azaltmak için kombi ayarına ve yalıtıma dikkat.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte doğal gaz faturaları için kritik günler yaklaşırken, vatandaşlar da faturalarını olabildiğince hafifletmek için tasarruf yolları arıyor. Doğal gaz tüketimini düşürmek için yalıtım ve kombilerde bazı kurallara uymak önemli farklar yaratıyor. Vatandaşların doğal gaz tüketimini azaltması için önerilen bazı yöntemler şöyle:

Isıyı içeride tutun

Isıyı içeride tutan çift camlı pencereler kullanmak.

Sürekli kullanılmayan banyo, mutfak gibi bölümlerin ısısını, oturma odasına göre daha düşük tutmak.

Dış cephe yalıtımı ile yüzde 50’ye varan ısı tasarrufu sağlamak.

Kaloriferlerin arkasına yalıtım levhası koyarak sıcaklığı odaya yansıtmak.

Isı kaybını engellemek için kombi tesisatında olabildiğince düz borular kullanmak.

Odaların balkon kapılarında ve camlarında, sıcaklık kaybını önleyecek sünger ve benzeri yalıtım malzemesi kullanmak.

Kapatma yerine düşük ayar mı?

Evden uzun süreli ayrılırken kombiyi kapatmak, kısa süreli dışarı çıkarken evi yeniden ısıtmamak için düşük ayarda çalıştırmak.

Ev ısınınca kombiyi düşük ayarda tutarak, odaları düşük harcamayla belli bir sıcaklıkta tutmak.

Oda termostatı ile oda sıcaklığını sabit tutan kombilerden kullanmak.

Gündüz saatlerinde güneşten olabildiğince yararlanmak için perdeleri açık tutmak, geceleri ısı kaybını önlemek için perdeleri kapatmak.

Kalorifer peteğinin önüne ya da üzerine, sıcaklığı dağıtmasını önleyecek objeler konulmaması, çamaşır asılmaması, perdelerin peteği kapatacak kadar uzun olmaması.

Verimli çalışan yeni kombi modellerini tercih etmek, her yıl kombi bakımı yaptırmak.

Yoğuşmalı kombi kullanımıyla verimli ısınma sağlamak.

Kısa süreli kullanılmadığı zamanlarda kombiyi tamamen kapatmak yerine olabildiğince düşük ayarda çalışır tutmak, böylece yeniden ısınmasında fazla gaz harcamamak.

Bacayla tasarruf mümkün olur mu?

Eski bacaları değiştirerek kombinin verimliliğini artırmak.

Saat ayarlı kombi kullanarak, kombiyi işten dönüş ve benzeri saatlerde aktif olacak şekilde ayarlamak.

Isınmada kullanılan peteklerde tıkanıklık olmaması, peteklerin her odada aynı şekilde ısındığından emin olmak.

Merkezi ısınma sağlayan sistemlerde, ısınmanın günün soğuk olduğu ve bütün apartman sakinlerinin evde bulunduğu saatlere yoğunlaşması.

Merkezi sistemlerde, harcanmayan doğal gazın parasını ödememek ve herkesin kullandığı enerji kadar ödeme yapması için dairelere ısı pay ölçer kurulması.