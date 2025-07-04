TBMM’de Salgın Alarmı: Milletvekilleri ve Personel Hastaneye Kaldırıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 100’ü aşkın milletvekili ve personel rahatsızlanarak hastanelik oldu. Meclis’te görev yapan çok sayıda kişi mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle revir ve hastanelere başvurdu.

Olayın ardından Meclis lokantasında sunulan yemeklerden numune alınarak incelemeye gönderildi. Sağlık sorunu yaşayanlar arasında milletvekillerinin de bulunduğu öğrenildi. Yetkililer, gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde duruyor.

Meclis Başkanlığı tarafından başlatılan inceleme devam ederken, kesin sonuçların laboratuvar analizleri sonrası açıklanması bekleniyor. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.