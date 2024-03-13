Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Ehliyeti olanlara ‘yenileme’ uyarısı! 15 TL ödemeyenlere 12 bin TL ceza…

Ehliyeti olanlara ‘yenileme’ uyarısı! 15 TL ödemeyenlere 12 bin TL ceza…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
1 views
13 Mart 2024 - 9:48
B sınıfı ehliyet yenileme süresi için uyarı geldi. duyurulan bilgilere göre, 2016 öncesi alınan B sınıfı ehliyetlerin yenilenmesi zorunlu tutulurken, kurala uymayan sürücüler için 2025 yılında ağır para cezaları uygulanacak. Sürücüler, 15 TL’lik ödeme yapmayı ihmal ettikleri takdirde 12 bin TL’yi bulan bir ceza ödemek zorunda kalacaklar.

B sınıfı ehliyet sahipleri için önemli bir uyarı geldi. 2016 yılı öncesinde alınan ehliyetlerin yenilenmesi zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda, işlem süresi içinde harekete geçmeyen sürücüler için 2025 yılında ağır para cezaları uygulanacak.

Yapılan duyuruya göre, 2025 yılı itibariyle ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler, özellikle 15 TL olan yenileme ücretini ödemezlerse 12 bin TL’yi bulan bir ceza ödemesi yapmak zorunda kalacak. Sürücülerin, ehliyetlerini en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilemeleri gerekiyor.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR? HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Ehliyet yenileme işlemi için sürücülerin bazı belgeleri hazırlaması ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden randevu alması gerekiyor.

İşte yenileme işlemi için gerekli olan belgeler:

Kimlik kartı veya pasaport

Güncel biometrik fotoğraf

Geçerli bir sağlık raporu

Kan grubu belgesi (Sağlık raporunda belirtilmişse gerekli değil)

Mevcut ehliyet

Adli sicil kaydı

Yenileme ücreti olarak ödenmesi gereken 15 TL (12 TL harç ve 3 TL değerli kağıt bedeli dahil)

Bu belgelerle randevu gününde ilgili kuruma başvurulduğunda, ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirilebilecektir. Unutmayın, eski tip ehliyetlerle 2024 sonrası trafikte yakalanmanın cezası oldukça yüksek ve bu cezaların ilerleyen yıllarda daha da artması beklenmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ayhan Bora Kaplan’dan ‘kara para aklama’ savunması! Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyon…Ayhan Bora Kaplan’dan ‘kara para aklama’ savunması! Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyon…
Murat Kurum’dan canlı yayında dikkat çeken anket açıklaması! ‘Ben seçim sonucunu açıklayayım…’Murat Kurum’dan canlı yayında dikkat çeken anket açıklaması! ‘Ben seçim sonucunu açıklayayım…’
Gemi adamları iaşe bedeli 230 lira oldu! Karar Resmi Gazete’de…Gemi adamları iaşe bedeli 230 lira oldu! Karar Resmi Gazete’de…
Köprü ve otoyola 1 Nisan zammı!Köprü ve otoyola 1 Nisan zammı!
3 ayrı çete çökertildi, 2 milyar TL suç geliri ele geçirildi! Bakan Yerlikaya duyurdu…3 ayrı çete çökertildi, 2 milyar TL suç geliri ele geçirildi! Bakan Yerlikaya duyurdu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Darphane çift vardiyaya geçti, altın yok satıyor! Artmaya devam edecek mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Merkez Bankası sinyali verdi: Bu tarihe dikkat! Dolar kurunda 8 liralık artış…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ehliyeti olanlara ‘yenileme’ uyarısı! 15 TL ödemeyenlere 12 bin TL ceza…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’ın o ifadelerine yönelik AK Parti’den yeni açıklama! ‘‘Siyaseti bırakıyorum’ demek değil…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ayhan Bora Kaplan’dan ‘kara para aklama’ savunması! Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyon…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Murat Kurum’dan canlı yayında dikkat çeken anket açıklaması! ‘Ben seçim sonucunu açıklayayım…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bülent Cihantimur’la ilgili şoke eden gerçek! O soruşturmada adı geçiyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gemi adamları iaşe bedeli 230 lira oldu! Karar Resmi Gazete’de…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Köprü ve otoyola 1 Nisan zammı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Biden soruşturması’ savcısına ‘bunak’ sorgusu!
SON DAKİKA HABERLERİ
Darphane çift vardiyaya geçti, altın yok satıyor! Artmaya devam edecek mi?Mart 13, 2024-9:54 am
Merkez Bankası sinyali verdi: Bu tarihe dikkat! Dolar kurunda 8 liralık artış…Mart 13, 2024-9:50 am
Ehliyeti olanlara ‘yenileme’ uyarısı! 15 TL ödemeyenlere 12 bin TL ceza…Mart 13, 2024-9:48 am
Murat Kurum’dan canlı yayında dikkat çeken anket açıklaması! ‘Ben seçim sonucunu açıklayayım…’Mart 13, 2024-9:41 am
Gemi adamları iaşe bedeli 230 lira oldu! Karar Resmi Gazete’de…Mart 13, 2024-9:33 am
Köprü ve otoyola 1 Nisan zammı!Mart 13, 2024-9:31 am
‘Biden soruşturması’ savcısına ‘bunak’ sorgusu!Mart 13, 2024-9:29 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !