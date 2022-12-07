İstanbul’da polislerle tartışma kavgaya dönüştü!

Fatih’te görev yerine giden polis memuru ile pitbull cinsi köpek gezdiren 3 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında polis memurunun kendisini korumak için açtığı ateş sonucu vurulan 25 yaşındaki H.G. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

POLİSE OMUZ VE YUMRUK

Olay, akşam saatlerinde Fatih Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre olay yerine giden polis memuru K.A. ile yanlarında pitbull cinsi köpek gezdiren H.G., C.K. ve B.A.P. isimli 3 kişiden birinin, polis memuru K.A.’ya omuz atması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve şahıslardan H.G., polis memuruna yumruk attı. Polis K.A. da yanında bulunan silahla kendini korumak için birkaç el ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri 25 yaşındaki H.G.’ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve olay yeri inceleme geldi ve olayın meydana geldiği yer trafiğe kapatıldı.

HASTANEDE OLAY ÇIKTI! GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Vurulan 25 yaşındaki H.G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın ölüm haberini alan yakınları hastaneye akın etti. Ölen şahsın yakınlarından bazılarının hastanede taşkınlık çıkarması nedeniyle polis ekipleri hastane içinde ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ölen şahsın uyuşturucu, hırsızlık, kapkaç ve kasten yaralama gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ortaya öğrenildi.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Fatih Katip Kazım Mahallesi, Langa Hisarı Yenikapı mevkiinde, 18:50 sıralarında, yolda sivil kıyafetli olarak yürüyen Polis Memuru K.A. ile aynı yolda Pitbull cinsi iki adet köpek gezdiren (P.G.) , (C.K.) ve (B.A.P.) adlı şahıslar arasında tartışma çıkmıştır. Yaşanan tartışma sonrasında şahısların köpeklerle birlikte saldırısı neticesinde Polis Memuru K.A. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Polis Memuru K.A.’nın saldırıyı bertaraf etmek amacıyla beylik tabancasıyla açtığı ateş sonucu P.G. isimli şahıs yaralanmıştır. Yaralı (P.G.), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olaya karışan (C.K.) ve (B.A.P.) isimli şahıslar ile Polis Memuru K.A. gözaltına alınmış, iki adet Pitbull cinsi köpek muhafaza altına alınmıştır. Konu ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.