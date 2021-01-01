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Evlilik Tarihi Belli Oldu

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Evlilik Tarihi Belli Oldu
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04 Eylül 2021 - 10:45
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Dün akşam Kuruçeşme’de Aşkın Nur Yengi ile konser veren Mehmet Erdem, sahne öncesi sohbet ettiği basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oyuncu Vildan Atasever ile evlilik kararı alan şarkıcı, 9 Eylül’de düğün yapacaklarını söyledi.

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Aşkın Nur Yengi ve Mehmet Erdem‘i ağırladı. Konser öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Mehmet Erdem, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

9 EYLÜL’DE EVLENİYORLAR

Oyuncu Vildan Atasever‘le ilişki yaşayan Mehmet Erdem, sahne öncesi muhabirlerle bir araya geldi. Sanatçı, “Nişanlandığınız yazıldı, evlilik ne zaman?” sorusu üzerine müjdeli haberi verdi. Düğün tarihini açıklayan Erdem, “Doğrudur, nişanlandık. Önümüzdeki hafta aile arasında sade bir düğün töreni yapacağız” dedi. Çiftin düğününün 9 Eylül’de lüks bir otelde yapılacağı öğrenildi.

                                                              Vildan Atasever ve Mehmet Erdem

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