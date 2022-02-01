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Erdoğan’ın şeker açıklaması ‘sansürlendi’

Erdoğan’ın şeker açıklaması ‘sansürlendi’
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01 Nisan 2022 - 13:37

Erdoğan’ın şeker açıklaması ‘sansürlendi’

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyaretinin sonunda yaptığı açıklamada, şeker fiyatlarının ‘iyi olduğunu’ belirtti. Ancak şekere gelen zammın ardından Erdoğan’ın açıklamaları sansürlendi.

Erdoğan'ın şeker açıklaması 'sansürlendi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özbekistan dönüşünde yaptığı açıklamaların sonrasında, ülke medya tarihinin en ilginç olaylarından biri yaşandı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayıp, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Fiyatlar şekerde fena değil, yani şekerde öyle pahalı bir fiyat uygulaması yok” dedi. İktidara yakın medya organları, Erdoğan’ın açıklaması ile şeker fiyatları arasındaki çelişkiye dikkat çekmek yerine, sözleri kamuoyundan gizledi. Basına servis edilen metinde açıklamaları sansürlendi.

Gazeteci Bahadır Özgür, sosyal medya hesabından, Erdoğan’ın soru-cevap bölümüne ait metnin “31 Mart Perşembe saat 14.00’e kadar ambargoludur” notuyla bazı medya kuruluşlarına servis edildiğini bildirdi. Özgür’ün verdiği bilgiye göre, daha sonra Erdoğan’ın yapacağı konuşmaya ait, “Fiyatlar da şekerde fena değil, yani şekerde öyle pahalı bir fiyat uygulaması yok” ifadelerinin yer aldığı bölüm çıkartılarak, tekrar servis edildi. Gönderilen ilk metinde yer alan şeker fiyatlarıyla ilgili bölümün TÜRKŞEKER’in zammının ardından metinden çıkartıldığı görüldü.

Metin sansürlendi
Erdoğan’ın sözleri bağımsız medya kuruluşlarının haberlerinde yer alırken, Hürriyet, Sabah, Yeni Şafak ve NTV gibi iktidara yakın yayın organları tarafından okuyucuya yansıtılmadı. Haberlerden çıkarılan bölümde şu ifadeler yer aldı: “Şekerde de biliyorsunuz fırsatçılar bazı yanlışlar yaptılar. Şekerle ilgili de gerek TÜRKŞEKER gerek Konya gerek Kayseri buralarda yine adımlarını olumlu istikamette atacaklar ve bu fırsatçılara bu üç önemli merkez fırsat vermeyecek. Bunun dışında da şu anda bizim şekerde ithale falan da ihtiyacımız yok. Fiyatlar da şekerde fena değil, yani şekerde öyle pahalı bir fiyat uygulaması yok. Bu da böyle devam ediyor. Ama şekerde fiyat piyasada balans ediliyor.”

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