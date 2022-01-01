Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İstanbul’da müsilaj yeniden görüldü!

İstanbul’da müsilaj yeniden görüldü!
3 views
22 Şubat 2022 - 15:24

İstanbul’da müsilaj yeniden görüldü!

Marmara Denizi’nin kabusu haline gelen musilaj İstanbul’da yeniden kendini gösterdi. Maltepe sahili açıklarında müsilaj tabakası havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

Geçen yıl yoğun bir şekilde Marmara Denizinin kaplayan Müsilaj bu yıl Çanakkale Boğazı’ndan sonra İstanbul’da yeniden ortaya çıktı. Balıkçıların kabusu haline gelen müsilaj bu yıl İstanbul Maltepe açıklarında görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde müsilaj tabakasını nasıl deniz yüzeyini kapladığı gözler önüne serildi. Maltepe’de deniz altından çekilen görüntülerde ise müsilaj yoğunluğuna rastlanmadı. Deniz Salyası olarak da bilinen Müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi’nde ortaya çıktı. Marmara Denizinin müsilaj ile kaplanması ile bölgedeki balıkçılar olumsuz etkilenmişti.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uskumru,yeniden tezgahları şenlendirmeye başladıUskumru,yeniden tezgahları şenlendirmeye başladı
Çay ihracatı 2022 yılının ilk ayında 1,4 milyon dolar kazandırdıÇay ihracatı 2022 yılının ilk ayında 1,4 milyon dolar kazandırdı
Putin: Rusya küresel piyasalara gaz tedarikini sürdürme niyetindePutin: Rusya küresel piyasalara gaz tedarikini sürdürme niyetinde
Sümeyye Erdoğan’a Suikast Davasında Yazışmalar Sahte ÇıktıSümeyye Erdoğan’a Suikast Davasında Yazışmalar Sahte Çıktı
Ünlü Caz Sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay Hayatını KaybettiÜnlü Caz Sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay Hayatını Kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yangın mağduru kadın üreticilere 10 bin koyun
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uskumru,yeniden tezgahları şenlendirmeye başladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da müsilaj yeniden görüldü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çay ihracatı 2022 yılının ilk ayında 1,4 milyon dolar kazandırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Putin: Rusya küresel piyasalara gaz tedarikini sürdürme niyetinde
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sümeyye Erdoğan’a Suikast Davasında Yazışmalar Sahte Çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü Caz Sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay Hayatını Kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’ın Afişlerini Yırtan Vatandaş Gözaltına Alındı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son Dakika: Rus Ordusu Donbass’a Girdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Putin’in Tarihi Konuşmasında Türkiye ve Osmanlı Ayrıntısı
SON DAKİKA HABERLERİ
Sümeyye Erdoğan’a Suikast Davasında Yazışmalar Sahte ÇıktıŞubat 22, 2022-2:06 pm
Ünlü Caz Sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay Hayatını KaybettiŞubat 22, 2022-2:01 pm
Erdoğan’ın Afişlerini Yırtan Vatandaş Gözaltına AlındıŞubat 22, 2022-1:51 pm
Son Dakika: Rus Ordusu Donbass’a GirdiŞubat 22, 2022-1:44 pm
Putin’in Tarihi Konuşmasında Türkiye ve Osmanlı AyrıntısıŞubat 22, 2022-1:37 pm
Erdoğan: Rusya’nın Kararını Kabul Edilemez GörüyoruzŞubat 22, 2022-1:34 pm
Haydar Dümen gayrimenkul zengini çıktı! Eşi 100 milyonluk mirasının peşine düştü!Şubat 22, 2022-1:14 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !