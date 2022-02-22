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Çay ihracatı 2022 yılının ilk ayında 1,4 milyon dolar kazandırdı

Çay ihracatı 2022 yılının ilk ayında 1,4 milyon dolar kazandırdı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Şubat 2022 - 14:46

Türkiye’den 2022 yılının ilk ayında 1 milyon 451 bin 816 dolarlık çay ihraç edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, ülkeden ocak ayında 53 ülkeye 568 ton çay ihracatı gerçekleştirildi.

Söz konusu ihracattan 1 milyon 451 bin 816 dolar kazanç sağlandı.

Almanya, İngiltere ve Hollanda en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Türkiye’den 2022’nin ilk ayında Almanya’ya 277 bin 298 dolarlık, İngiltere’ye 234 bin 240 dolarlık ve Hollanda’ya da 174 bin 293 dolarlık çay satıldı.

“Çay ihracatından beklentimiz yüksek”

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin, dünya geneline çay üreten ülkeler arasında ilk 10’da yer aldığını söyledi.

Çay ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Gürdoğan, “Yılın ilk ayında ihracata 1,4 milyon dolarla başladık ama bunun yeterli olmadığını düşünüyoruz.” ifadesini kullandı.

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Gürdoğan, ülke çeşitliliği ve ihracat potansiyelinin artırılması gerektiğini işaret ederek, ocak ayında Almanya, İngiltere ve Hollanda başta olmak üzere 53 ülkeye çay ihraç edildiğini ifade etti.

“Çay ithal eden ülkelere de ihracat yapılması gerekiyor”

Dünyada en çok çay ithal eden ülkelere de ihracat yapılması gerektiğine dikkati çeken Gürdoğan, şöyle devam etti:

“Amerika, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri, hedef pazarlarımız arasında yer alıyor. Hedef pazar tüketici alışkanlıklarına uygun yeni inovatif ürünlerin geliştirilmesi ve çayın bölgede var olan endemik bitkilerle harmanlanarak çeşitlendirilmesi ile ihracat potansiyelimizin daha da artacağına inanıyoruz. Bu kapsamda da ihracat potansiyelimiz ve ülke çeşitliliğimizi artırmak için çalışıyoruz.”

Gürdoğan, çay ihracatının artmasıyla üretimin yanı sıra istihdama da katkı sağlanacağını belirterek, DKİB olarak ihracat potansiyelini artırma noktasında her zaman ihracatçının yanında olduklarını kaydetti.

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