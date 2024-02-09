DEM Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayları belli oldu!

DEM Parti, yerel seçimlerde göstereceği adayların bir kısmını açıkladı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti binasında adayları tek tek duyurdu.
İŞTE DEM’İN ADAYLARI
İstanbul: Meral Danış Beştaş, Murat Çepni
Antalya: Kemal Bülbül, Nesibe Bahadır
Denizli: Cevahir Kaya, Hanifi Yıldırım
Diyarbakır: Ayşe Serra Bucak, Doğan Altun
Eskişehir: Gamze Toprak, Suat Başaraner
Konya: Gülbahar Gündüz, Bülent Kılıç
Kahramanmaraş: Fatma Şıkyürek, Ali Ardıç
Mardin: Bengün Demir, Ahmet Türk
Sakarya: Engin Güleser, Emine Melis Tanta
Trabzon: Leyla Üzüm, Samedin Gündoğan
Van: Neslihan Şeda, Abdullah Zeydan
Afyonkarahisar: Zehra Yalçın, Sezer Erikli
Ağrı: Hazar Aras, Mehmet Akkuş
Amasya: Güvercin Ünaldı, Reşit Üneç
Bartın: Leyla Danış, Kemal Eroğlu
Bilecik: Züleyha Çengel, Ömer Ege
Bitlis: Sümeyye Kızıltepe, Enver Barın
Bolu: Birsen Baş, Veli Saçılık
Çankırı: Azize Akoğlu, Veysel Yıldırım
Düzce: Alper Fatma Çelik
Edirne: Alim Hacanoğlu, Mevlüt Aykoç
Iğdır: Nejla Kum, Mehmet Nuri Güneş
Kastamonu – Hatice Uçar, Yakup Akyol
Kırklareli: Arzu Fırat, Adnan Aydın
Kütahya: Sibel Temel, Hakan Ethemoğlu
Niğde: Başak Caner Aktaş, Hacı Zırı
Sinop: Filiz Yalçın, Erol Aydemir
Tokat: Diler Demir, Reşat Yıldız
Yalova: Songül Hacıoğlu Dağ, Cengiz Topbaşlı