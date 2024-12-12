2025 KIŞI İÇİN ŞOK EDİCİ TAHMİN: SON 60 YILIN EN SOĞUK KÜRESEL KIŞI KAPIDA

2024 yılı sonunda, dünya genelinde iklim uzmanları ve meteorologlardan çarpıcı bir tahmin geldi. 2025 kışı için yapılan değerlendirmelere göre, son 60 yılın en soğuk kışını geçirebiliriz. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), La Nina koşullarının %55 olasılıkla devreye gireceğini belirterek, bu dönemin soğuk hava dalgalarına neden olacağı uyarısında bulundu.

LA NİNA NEDİR VE NASIL ETKİLER?

La Nina, okyanus yüzeyi sıcaklıklarının normalin altına düşmesiyle gerçekleşen bir hava olayıdır. Bu durum, atmosferdeki sera gazlarının ısınma etkisini dengelemez ve kısa vadeli soğuma etkileri yaratır. WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, La Nina’nın kısa vadeli bir soğuma etkisi yaratabileceğini, ancak bu durumun küresel ısınma üzerinde uzun vadeli etkilerinin sınırlı olduğunu belirtti.

TÜRKİYE’DE BEKLENEN SOĞUK HAVA DALGASI

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, 2024 yılının ilk aylarında sıcaklık ortalamalarının üstünde geçen aylardan sonra, genellikle soğuk bir dönemin yaşanabileceğini belirtti. Yaşar, doğadaki iklim değişikliği ve kuraklık dönemlerinin ardından yağışların telafi etmeye çalıştığını, ancak bunun rekor sellerle sonuçlanabileceğini vurguladı.

UZMANLARDAN HAZIRLIK ÖNERİLERİ

Uzmanlar, yaklaşan soğuk hava dalgasına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyor. Barınma, gıda ve enerji ihtiyaçlarının önceden planlanması, sağlık sorunlarının önüne geçilmesi için önem taşıyor. Ayrıca, tarım sektöründe don riskine karşı önlemler alınması, su kaynaklarının verimli kullanılması ve altyapı çalışmalarının gözden geçirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

SONUÇ OLARAK: SOĞUK KışA HAZIRLIK

2025 kışı için yapılan tahminler, tüm dünyayı etkileyebilecek ciddi bir soğuma dalgasına işaret ediyor. Uzmanların önerileri doğrultusunda, zorlu kış şartlarına karşı hazırlıklı olmak, bu dönemi daha az hasarla atlatmamızı sağlayacaktır. Dünya genelinde, soğuk havaya karşı alınacak tedbirler, sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı yaratmak için kritik öneme sahip olacak.

Kaynak: https://www.medyaradar.net