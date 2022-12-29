İstanbul’da gizli kamera skandalı: Patron tuvalete yerleştirmiş, 285 video bulundu

TUVALETTE GİZLİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEYİNCE ŞOKE OLDUZehra Ö., geldiğinde Ece Ö.’ye iş yerinde kullanılan ortak tuvalette farklı açılara yerleştirilmiş ve kayıt yapar halde gizli kameralar bulduğunu söyledi. Duydukları karşısında şaşkına dönen genç kadın arkadaşından bir de kendisine ait görüntülerin de bulunduğunu öğrendi.

Arkadaşı tarafından gizlice kayıt altına alınan görüntüleri izleyen genç kadın skandal olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek sapık patronu hakkında suç duyurusunda bulundu.285 ADET VİDEO KAYDI BULUNDUİş arkadaşlarıyla birlikte savcılıkta ifade veren Zehra Ö, Denizcan K. isimli iş arkadaşının ele geçirdiği görüntülerde kendisine ait görüntülerin bulunduğunu alınan kayıtlarda toplamda 285 adet video bulunduğunu söyledi.Yaşanan kayıt skandalında iş yeri sahibi Onur A.’nın kameraları yerleştirirken kendisini de kaydettiği ve bu şekilde deşifre olduğu anlatıldı.