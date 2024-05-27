Ajda Pekkan’dan sokak köpekleri yasasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman

Süperstar lakabıyla tanınan 78 yaşındaki ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, yaz turnesinin ilk durağı olan Antalya’da sahne aldı. Antalya Açıkhava’da sevenlerine konser veren Pekkan, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sahiplenilmeyen sokak hayvanlarının uyutulmasının önerildiği yasa teklifiyle ilgili konuşan Süperstar, “Lütfen ses çıkarın, lütfen sesimiz olun. Ne olur, yalvarıyorum size. Eğer şu kadarcık bir kıymetim varsa. Onlar masumlar. Su istemezler, yemek istemezler, verirseniz yerler. Kimseye kötülük yapmazlar. Tabii ki başıboşlar olduğu zaman korkan insan var ve maalesef tırnak içinde yanlış yapanlar. Tabii ki hayvanlar anlıyor onu. O yüzden vallahi ben öyle bir hale geldim ki, biraz radikal bir tipim zaten. Bakmayın öyle sahnede ‘fiş fiş’ yaptığıma. Bizi de uyutsunlar o zaman.” diyerek yasaya olan tepkisini dile getirdi.