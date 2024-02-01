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SİNEMAYA GÖNÜL VERENLER SİNEMA GÜZELİ YARIŞMASI İÇİNİFTAR YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ

SİNEMAYA GÖNÜL VERENLER SİNEMA GÜZELİ YARIŞMASI İÇİNİFTAR YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Nisan 2024 - 14:37
Türkiye’nin ilk tescilli SİNEMA GÜZELİ 2024 yarışması 15 Mayıs 2024’de İstanbul Windsor Otel’de
gerçekleşecek. Sinemaya gönül verenler ve birlikte bu güzel yarışmanın yol arkadaşlığını yapan değerli
isimler Koşuyolu Hasan Usta Kebap’ta iftarda bir araya geldiler. Bir Hakan Solaker organizasyonu olan
SİNEMA GÜZELİ yarışması Bakü’de 3 kere de bu güzel yarışmanın yarı finallerini gerçekleştirdi. İftara
bir araya gelen Film-San Başkanı ve Jüri başkanı Engin Çağlar İstanbul Milletvekili av. Serkan Bayram,
Nuri Alço, Çiğdem Tunç, Meral Konrat, Film-San Vakfi Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, Burçin Bildik,
Nesli Özsoy, yarışmanın sunucusu Gökay Kalaycıoğlu, film yapımcısı Erol Kocan, Modacı Faruk
Karataş, duayen gazeteci ve Magazinkolik haber portalı sahibi Nurcan Sabur, CK Medya sahibi
Gültekin Kaya, Best Life dergisi sahibi Cenk Kemal İçten, Global Leader sahibi Serkan Çılgın, Pars
Medya ortaklarından Kurban Akar, Hasan Usta Kebabın sahibi ve ev sahipliği yapan İzzettin Oral,
organizatör Harun Özçağ ve Film-San Vakfı Genel Sekreteri Derya Özgören katıldılar.
İftar sonrası 15 Mayıs’ta gerçekleşmesi planlanan SİNEMA GÜZEL YARIŞMASI 2024 içeriği katılımcıları
konuşulurken 14 kız ve 14 erkek yarışmacı gecede hazır bulunacak. Tüm katılan yarışmacılar Film-San
Vakfı elemesi ve güvencesi altında oyunculuk eğitimini akademilerden tamamlanmış kişilerden
oluştu. Ayrıca 2 kız ve 2 erkek te yedek olarak belirlenmiş durumda. SİNEMA GÜZELİ YARIŞMASI her
zaman olduğu gibi yine 15 Mayıs’ta gerçekleştirilecek yarışmada akademilerden eğitimini almış
yarışmacı adaylarını tercih ederek bu işe gönül vermiş gençlerle yola çıkıyor. Çok özel bir jüri kadrosu
dalında profesyonellerle gerçekleşecek. Sinema ve dizi sektörüne yeni yüzler, yeni yetenekler katmak
amacıyla gerçekleşen bu güzel organizasyon 15 Mayıs’ta büyük final sonra Kasım ayının ilk haftası
Azerbaycan Bakü’de yarı final gerçekleşecek.
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