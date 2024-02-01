SİNEMAYA GÖNÜL VERENLER SİNEMA GÜZELİ YARIŞMASI İÇİNİFTAR YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ

Türkiye’nin ilk tescilli SİNEMA GÜZELİ 2024 yarışması 15 Mayıs 2024’de İstanbul Windsor Otel’de

gerçekleşecek. Sinemaya gönül verenler ve birlikte bu güzel yarışmanın yol arkadaşlığını yapan değerli

isimler Koşuyolu Hasan Usta Kebap’ta iftarda bir araya geldiler. Bir Hakan Solaker organizasyonu olan

SİNEMA GÜZELİ yarışması Bakü’de 3 kere de bu güzel yarışmanın yarı finallerini gerçekleştirdi. İftara

bir araya gelen Film-San Başkanı ve Jüri başkanı Engin Çağlar İstanbul Milletvekili av. Serkan Bayram,

Nuri Alço, Çiğdem Tunç, Meral Konrat, Film-San Vakfi Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, Burçin Bildik,

Nesli Özsoy, yarışmanın sunucusu Gökay Kalaycıoğlu, film yapımcısı Erol Kocan, Modacı Faruk

Karataş, duayen gazeteci ve Magazinkolik haber portalı sahibi Nurcan Sabur, CK Medya sahibi

Gültekin Kaya, Best Life dergisi sahibi Cenk Kemal İçten, Global Leader sahibi Serkan Çılgın, Pars

Medya ortaklarından Kurban Akar, Hasan Usta Kebabın sahibi ve ev sahipliği yapan İzzettin Oral,

organizatör Harun Özçağ ve Film-San Vakfı Genel Sekreteri Derya Özgören katıldılar.

İftar sonrası 15 Mayıs’ta gerçekleşmesi planlanan SİNEMA GÜZEL YARIŞMASI 2024 içeriği katılımcıları

konuşulurken 14 kız ve 14 erkek yarışmacı gecede hazır bulunacak. Tüm katılan yarışmacılar Film-San

Vakfı elemesi ve güvencesi altında oyunculuk eğitimini akademilerden tamamlanmış kişilerden

oluştu. Ayrıca 2 kız ve 2 erkek te yedek olarak belirlenmiş durumda. SİNEMA GÜZELİ YARIŞMASI her

zaman olduğu gibi yine 15 Mayıs’ta gerçekleştirilecek yarışmada akademilerden eğitimini almış

yarışmacı adaylarını tercih ederek bu işe gönül vermiş gençlerle yola çıkıyor. Çok özel bir jüri kadrosu

dalında profesyonellerle gerçekleşecek. Sinema ve dizi sektörüne yeni yüzler, yeni yetenekler katmak

amacıyla gerçekleşen bu güzel organizasyon 15 Mayıs’ta büyük final sonra Kasım ayının ilk haftası

Azerbaycan Bakü’de yarı final gerçekleşecek.