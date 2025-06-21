Nihal Candan Son Yolculuğuna Uğurlanıyor: Annesi ve Kardeşinin Feryatları Yürekleri Dağladı

Sosyal medya fenomeni ve televizyon yarışmalarıyla tanınan Nihal Candan, anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle 30 yaşında hayatını kaybetti. 23 kiloya kadar düşen Candan, dün akşam yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bugün Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanıyor.

Annesi Umut Candan ve Kardeşi Bahar Candan Ayakta Durmakta Zorlandı

Cenaze töreni öncesi camiye gelen anne Umut Candan ve kız kardeşi Bahar Candan, güçlükle ayakta durabildi. Gözyaşlarına boğulan Umut Candan, “Nihal hani sen hakim, savcı olacaktın” sözleriyle feryat ederken, tabutun başından ayrılmayan Bahar Candan ise “Ablam öldü benim” diyerek çevresindekileri gözyaşlarına boğdu.

“Benim Çocuğum İçeride Hasta Oldu, Kimse Duymadı”

Anne Umut Candan’ın cenazede yaptığı duygusal konuşma yürekleri parçaladı.

“Neden duymadınız benim çocuğumu? Şimdi ben ne yapacağım? Nasıl yaşayacağım? Neden kurtaramadınız benim kuzumu?” diyerek haykıran anne Candan, kızlarının sadece sosyal medyada rol yaptığını belirterek şunları söyledi:

“Benim çocuklarım çok saf. Bir tek suçları var: soytarılık. Onlar Instagram’da soytarılık yaptı, rol yaptı. Nihal bunu kaldıramadı. Cezaevinde hasta oldu benim çocuğum. Ruhları, psikolojileri katledildi.”

Anoreksiya Nervoza ile Verilen Mücadele Sonuçsuz Kaldı

2023 yılında “suç gelirlerini aklama” suçlamasıyla tutuklanan Nihal Candan, cezaevinde geçirdiği sürede anoreksiya nervoza teşhisi almıştı. Tahliye edildikten sonra durumu daha da kötüleşmiş, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Candan’ın kalbi önce durmuş ve yapılan müdahale ile hayata döndürülmüştü. Ancak ikinci kalp durmasında müdahaleler sonuç vermemiş ve genç kadın hayatını kaybetmişti.

Bugün öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak olan Nihal Candan’ın ölümü, Türkiye gündeminde derin üzüntüye yol açtı.