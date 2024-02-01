Aleyna Tilki’nin iddialı pozu olay oldu! Sadece göğüs ucunu kapattı…

ELEŞTİRİ YAĞDI!

Kıyafeti nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan şarkıcıya, sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı:

– Bunlara gerek yok, Allah sana ses vermiş; onu kullan!

– Aleyna; çok yetenekli, çok güzel sesi olan birisin. Kendini şu hallere sokarak iyice düşürüyorsun ve kariyerini baltalıyorsun.

– Çok yetenekli ve çok potansiyeli olan birisiniz, bu tarz fotoğraflara ihtiyaç var mi gerçekten?

– Gençlere hiç iyi bir örnek değilsin…