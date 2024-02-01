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Aleyna Tilki’nin iddialı pozu olay oldu! Sadece göğüs ucunu kapattı…

Aleyna Tilki’nin iddialı pozu olay oldu! Sadece göğüs ucunu kapattı…
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02 Eylül 2024 - 14:33
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Genç şarkıcının yeni çıkardığı şarkısının ardından ‘yeni sürprizlere devam’ notuyla yaptığı paylaşım, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Aleyna Tilki'nin iddialı pozu olay oldu! Sadece göğüs ucunu kapattı… - Sayfa 1

‘Sen Olsan Bari’, ‘Yalnız Çiçek’, ‘Cevapsız Çınlama’ gibi şarkılarıyla tanınan 24 yaşındaki Aleyna Tilki, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Aleyna Tilki'nin iddialı pozu olay oldu! Sadece göğüs ucunu kapattı… - Sayfa 2

“YENİ SÜRPRİZLERE DEVAM”

Geçen günlerde yeni şarkısı ‘Hoşuna Gidiyo’yu piyasaya süren Tilki’nin önceki akşam Instagram hesabından “Yeni çıkardığımız şarkıdan sonra yeni sürprizlere devam” notuyla yaptığı paylaşım ise yine olay oldu.

Aleyna Tilki'nin iddialı pozu olay oldu! Sadece göğüs ucunu kapattı… - Sayfa 3

Genç şarkıcının hayranlarına sürprizlerinin olduğunun müjdesini verirken tercih ettiği kıyafete yorum yağdı.

Aleyna Tilki'nin iddialı pozu olay oldu! Sadece göğüs ucunu kapattı… - Sayfa 4

ELEŞTİRİ YAĞDI!

Kıyafeti nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan şarkıcıya, sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı:

– Bunlara gerek yok, Allah sana ses vermiş; onu kullan!

– Aleyna; çok yetenekli, çok güzel sesi olan birisin. Kendini şu hallere sokarak iyice düşürüyorsun ve kariyerini baltalıyorsun.

– Çok yetenekli ve çok potansiyeli olan birisiniz, bu tarz fotoğraflara ihtiyaç var mi gerçekten?

– Gençlere hiç iyi bir örnek değilsin…

Aleyna Tilki'nin iddialı pozu olay oldu! Sadece göğüs ucunu kapattı… - Sayfa 5

İşte o kare…

Aleyna Tilki'nin iddialı pozu olay oldu! Sadece göğüs ucunu kapattı… - Sayfa 6
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