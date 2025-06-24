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İSTANBUL VE İZMİR’DE FETÖ OPERASYONU: 176 ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI

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İstanbul ve İzmir Merkezli FETÖ Operasyonu: 176 Asker Hakkında Gözaltı Kararı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik İstanbul ve İzmir merkezli büyük bir operasyon düzenlendi. 41 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonda toplam 176 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

TSK'da FETÖ Operasyonu: 158 Gözaltı - Balıkesir Haberleri

Gözaltı Kararı Verilenler Arasında Kimler Var?

Gözaltı kararı çıkarılan askerlerden 174’ü muvazzaf, yani aktif görevde bulunan personel. Aralarında albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, teğmen ve astsubaylar da bulunuyor. Operasyon kapsamında şu ana kadar 158 şüpheli yakalandı, diğer şüphelilerle ilgili çalışmalar sürüyor.

FETÖ’nün Yeni İletişim Yöntemi: Ankesörlü Hatlar

Soruşturma kapsamında elde edilen delillere göre FETÖ, örgüt mensubu askerlerle haberleşmek için hâlâ ankesörlü ve kontörlü hatlar kullanıyor. Bu yöntemle irtibat kurdukları tespit edilen askerler hakkında detaylı teknik ve fiziki takip yürütüldü.

FETÖ'nün askerî yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı kararı - Fetö Gerçekleri

Eş Zamanlı Emniyet Operasyonu da Gerçekleştirildi

Öte yandan FETÖ’nün emniyet yapılanmasına yönelik olarak İstanbul merkezli 14 ilde gerçekleştirilen ayrı bir operasyonda ise 21 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin 13’ü aktif görevde polis memurları, 2’si ise “mahrem imam” olarak tanımlanan sivil FETÖ yöneticileri.

İSTANBUL VE İZMİR’DE FETÖ OPERASYONU: 176 ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI
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