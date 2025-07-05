PKK’NIN SİLAH BIRAKMA SÜRECİ BAŞLIYOR: MİT VE TSK HAREKETE GEÇTİ

PKK’NIN SİLAH BIRAKMA SÜRECİ BAŞLIYOR: MİT VE ASKERİ YETKİLİLER HAZIRLIKTA

Terörle mücadelede yeni bir döneme giriliyor. Edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK’nın silah bırakma süreci başlatılıyor. Sürecin, önümüzdeki hafta Kuzey Irak’ta başlatılması planlanıyor. Bu kapsamda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından detaylı bir hazırlık yürütülüyor.

İlk adımın, Erbil veya Süleymaniye kırsalında 20 ila 30 kişilik sembolik bir grubun silah bırakmasıyla atılması bekleniyor. Törene bazı gazeteci ve sivil toplum temsilcilerinin de davet edilmesi planlanıyor. Sürece medya mensuplarının da sınırlı katılım göstermesi öngörülüyor.

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın süreç öncesi bölgeye giderek güvenlik koordinasyonu sağladığı ve yerel yetkililerle görüştüğü öğrenildi. Aynı zamanda askeri yetkililerle yapılan toplantılarda, olası provokasyonlara karşı tüm güvenlik önlemleri masaya yatırıldı.

Sürecin devamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında “Terörsüz Türkiye” vizyonunu destekleyecek yeni bir yasal zeminin oluşturulması bekleniyor. Mecliste özel bir komisyon kurulması ve gerekli düzenlemelerin yapılması planlanıyor.