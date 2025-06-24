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AFRİKA KÖKENLİ SICAKLIK TÜRKİYE’DE: METEOROLOJİDEN ÖLÜMCÜL UYARI

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Afrika Üzerinden Gelen Sıcak Hava Dalgası Türkiye’yi Vuruyor! Uzmanlar Uyardı: Ölümcül Sonuçlar Doğurabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’yi etkisi altına alan ve Afrika üzerinden gelen aşırı sıcak hava dalgası hakkında önemli bir uyarı yaptı. Haziran ayının son günlerinde yurt genelinde rekor sıcaklıklar bekleniyor. Uzmanlar özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve çocuklar için kritik uyarılarda bulundu.

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Hangi Günler Etkili Olacak?

25, 26 ve 27 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerine çıkacak. Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası, özellikle Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkisini daha da artıracak.

Şehir Şehir Tahmini Sıcaklıklar

  • İzmir: 41 °C

  • İstanbul: 34 °C

  • Adana: 43 °C

  • Antalya: 42 °C

  • Gaziantep: 44 °C

Geceleri bile hava sıcaklığı düşmeyecek, nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklık çok daha yüksek olacak.

Uzmanlardan Sağlık Uyarısı

Hava sıcaklıklarının 40 °C’yi geçmesi, özellikle yaşlı bireylerde ve kalp-damar, tansiyon gibi kronik hastalığı olan kişilerde ciddi sağlık riskleri oluşturabilir. Uzmanlar, öğle saatlerinde (10:00–16:00 arası) güneş ışığına direkt maruz kalınmamasını, bol su tüketilmesini ve hafif, açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesini öneriyor.

Neden Tehlikeli?

Afrika üzerinden gelen bu sıcak hava kütlesi, yer yer ölümcül sıcak çarpması riskini artırıyor. Özellikle tarım işçileri, açık alanda çalışanlar ve spor yapanlar için hayati tehlike oluşturabilir.

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Meteorolojiden Kritik Uyarı

Meteoroloji, sıcaklık artışlarının 3 gün boyunca dalga dalga Türkiye’yi etkisi altına alacağını ve bazı şehirlerde mevsim normallerinin 8-10 derece üzerine çıkılacağını belirtti. Ayrıca yangın riski yüksek bölgelerde dikkatli olunması çağrısı da yapıldı.

Sıcak Hava Dalgasına Karşı Alınması Gereken Önlemler

  • Günde en az 2-2,5 litre su için.

  • Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarı çıkmayın.

  • Serin yerlerde kalmaya özen gösterin.

  • Spor ve ağır fiziksel aktiviteleri sabah erken ya da akşam saatlerine erteleyin.

  • Güneş koruyucu krem, şapka ve güneş gözlüğü kullanın.

AFRİKA KÖKENLİ SICAKLIK TÜRKİYE’DE: METEOROLOJİDEN ÖLÜMCÜL UYARI
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