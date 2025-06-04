İSTANBUL SARIYER’DE KENE ALARMI

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında ciddi artış yaşanıyor. Kene ısırması nedeniyle günlük 4-5 vaka kaydedilirken, toplam vaka sayısı 100’ü geçti.

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde, kene ısırmaları nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hızla yayılıyor. Mayıs ayında Türkiye genelinde yaşanan ölümlerle birlikte, son günlerde Sarıyer’deki vaka sayısı endişe verici seviyelere ulaşarak 100’ü geçti. Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne her gün en az 4-5 vaka başvurusu yapıldığı bildirildi.

KKKA Nedir?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), özellikle Hyalomma türü keneler aracılığıyla insanlara bulaşan ve ölümcül olabilen bir hastalıktır. Kene ısırması sonrası hastalığın belirtileri arasında ani ateş, kas ağrısı, halsizlik, ciltte morarmalar ve iç organlarda kanama yer alır.

KKKA’nın Ölümcül Olma Sebepleri

Kan pıhtılaşma sistemi bozulur,

İç organlarda kanama ve organ yetmezliği gelişebilir,

Erken teşhis edilmezse ölüm riski artar.

Kene Isırığı Durumunda Ne Yapılmalı?

Keneyi sağlık personeli çıkarmalı ,

Bölgeyi dezenfekte edin,

Hemen doktora başvurun.

Mayıs ayında Vefat Edenler

Türkiye genelinde, 6 ilde kene ısırması nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti. İstanbul’un Sarıyer ilçesinde vakaların artması nedeniyle yetkililer uyarılarda bulundu.