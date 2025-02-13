ÖZLEM GÜRSES’İN EV HAPSİ KALDIRILDI

Gazeteci ve televizyon sunucusu Özlem Gürses, hakkında verilen ev hapsi cezasının kaldırılmasıyla 52 gün sonra özgürlüğüne kavuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ev hapsine alınan Gürses, mahkemenin verdiği yeni kararla serbest bırakıldı.

EV HAPSİ KARARI NASIL ALINDI?

Özlem Gürses, YouTube kanalı TV OZ üzerinden yaptığı yayınlarda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili bazı açıklamalar yapmasının ardından hakkında soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürses’in halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve devletin kurumlarını aşağılama suçlamalarıyla gözaltına alınmasına karar vermişti.

Mahkeme, tutuklama yerine ev hapsi tedbiri uygulanmasına hükmetmişti. 52 gün süren ev hapsinin ardından, Gürses’in avukatlarının yaptığı itirazlar sonucunda mahkeme yeni bir değerlendirme yaparak ev hapsini kaldırdı.

“İLK KEZ KAPININ DIŞINA ÇIKIYORUM”

Ev hapsinin kaldırılmasının ardından Sözcü TV stüdyosundan bir video paylaşan Özlem Gürses, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“52 gün sonra ilk defa kapının dışına çıkıyorum, özgürlük güzel.”

Ayrıca, yeniden işinin başına dönmenin heyecanını yaşayan Gürses, şu açıklamayı yaptı:

“Geçmez denen zaman geçer, çözülmez denen sorunlar çözülür. Heyecanımı bağışlayın. Ben yine stüdyomda, işimin başındayım, Sözcü TV’deyim.”

GAZETECİLERDEN VE TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK MESAJLARI

Özlem Gürses’in ev hapsi süresince meslektaşları ve takipçileri ona destek mesajları göndermişti. Ev hapsinin kaldırılmasının ardından, sosyal medyada birçok kişi Gürses’e geçmiş olsun dileklerini ileterek basın özgürlüğünün önemini vurguladı.

Avukatı Erdal Kılbaşoğlu, Gürses’in bu suçları işleme kastı olmadığını ve ifadelerinin yanlış anlaşıldığını savundu. Canlı yayınlarda bazı sözlerin bağlamından koparılarak farklı yorumlanabileceğini belirtti.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Özlem Gürses’in ev hapsinin kaldırılması, Türkiye’de basın özgürlüğü ve gazetecilere yönelik yargı süreçleri ile ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Gazeteciler, bu sürecin basın mensupları üzerindeki yasal baskıları artırabileceğine dikkat çekti.

Özlem Gürses’in mahkeme kararıyla serbest kalması, basın dünyasında geniş yankı uyandırırken, süreçle ilgili hukuki gelişmelerin takip edileceği belirtiliyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net