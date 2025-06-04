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  3. “KRAL KAYBEDERSE” REYTİNGLERDE ZİRVEYİ KAZANDI

“KRAL KAYBEDERSE” REYTİNGLERDE ZİRVEYİ KAZANDI

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Star TV’nin büyük ilgi gören dizisi “Kral Kaybederse”, 3 Haziran 2025 tarihinde yayınlanan reytinglerde birinci sıraya yerleşerek günü domine etti. Dizi, Total, AB ve ABC gruplarında zirveye oturdu.

3 Haziran 2025’te yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı ve Star TV’nin dikkat çeken dizisi “Kral Kaybederse”, Total, AB ve ABC gruplarında 1. sıraya yerleşti. Dizi, büyük bir başarıya imza atarak günü domine etti.

Total Reyting Sonuçları

  1. Kral Kaybederse – Star TV

  2. Esra Erol’da – ATV

  3. Bir Gece Masalı – ATV

“Kral Kaybederse” dizisi, Total reytinglerinde zirveye yerleşerek günü en çok izlenen program yaptı. Esra Erol’da ve Bir Gece Masalı gibi diğer popüler yapımlar da sıralamada üst sıralarda yer aldı.

AB Reyting Sonuçları

  1. Kral Kaybederse – Star TV

  2. Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1

  3. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

AB grubunda da Kral Kaybederse, birinciliğini korudu. Mehmed Fetihler Sultanı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert ise ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

ABC Reyting Sonuçları

  1. Kral Kaybederse – Star TV

  2. Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1

  3. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

ABC grubunda da Kral Kaybederse, zirvede kalarak tüm kategorilerde birinci oldu. Mehmed Fetihler Sultanı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert, sırasıyla ikinci ve üçüncü sıralarda yer aldı.

“KRAL KAYBEDERSE” REYTİNGLERDE ZİRVEYİ KAZANDI
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