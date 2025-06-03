Zelensky’den İstanbul Mesajı: “Esir Takası İçin Anlaşmaya Vardık”

Çırağan Sarayı’nda yapılan Rusya-Ukrayna görüşmesinin ardından Ukrayna lideri Zelensky, ağır hasta ve 25 yaş altı esirlerin takası konusunda mutabakat sağlandığını açıkladı. Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri önemli bir gelişmeye sahne oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, toplantı sonrası yaptığı açıklamada esir takası hazırlıklarının başladığını duyurdu. Takas, ağır hasta ve 25 yaş altı savaş esirlerini kapsayacak. 1 Saatlik Görüşme ve İlk Açıklamalar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Toplantının ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, “Olumsuz sonuçlanmadı” diyerek umut verici bir tablo çizdi. 6 Bin Askerin Cesedi Teslim Edilecek Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinsky, esir takasının dışında 6 bin dondurulmuş asker cesedinin Ukrayna’ya teslim edileceğini açıkladı. Medinsky ayrıca Ukrayna’nın sunduğu 339 kişilik esir listesinin teslim talebiyle birlikte alındığını belirtti. Yeni Zirve Önerisi ve Ateşkes Gerilimi Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, 20-30 Haziran tarihleri arasında yeni bir toplantı önerisinde bulunduklarını açıkladı. Ancak koşulsuz ateşkes konusunda taraflar arasındaki anlaşmazlık sürüyor. Rusya, uzun vadeli barış anlaşmasına odaklanmak isterken, Ukrayna mevcut şartların değişmesini talep ediyor. Geçmiş Görüşmenin Devamı Niteliğinde 16 Mayıs’ta Dolmabahçe’de yapılan görüşmelerde 1000’er savaş esiri karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı. O süreçte Türkiye’nin diplomatik rolü, her iki tarafça da memnuniyetle karşılanmıştı.