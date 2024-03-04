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DUBAİDE HAYAT ŞARTLARI NASIL ?

DUBAİDE HAYAT ŞARTLARI NASIL ?
Simay Ohara
Simay Ohara( simay.ohara@haberkonseyi.com )
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04 Mart 2024 - 14:04

1900 yıllarında küçük bir balıkçı kasabası olan Dubai petrol rezervlerinin keşfedilmesiyle birlikte günümüzde birçok turiste ev sahipliği yapıyor.

Dubai’nin en görkemli merkezlerinden biri olan yapay deniz Palm jumeriah adası yaklaşık 10 metre derinliğe deniz kumu dökülerek yapılmış 7 yıl süren bu çalışma şimdi dünyanın harikasını oluştuyor.

Turizm ve emlak sektörü açısından ilgi gören Dubai aynı zamanda suyun petrol fiyatlarından daha yüksek olduğu , suç oranının neredeyse hiç olmadığı bir kent.

Dubai’de özellikle kadınlar için hizmet veren pembe taksiler bulunmaktadır, kadınların dokunulmazlığı olan bu kent aynı zamanda hem kültürel hem entellektüel olarak kusursuz görünmektedir.

Dubai’nin en büyük alış-veriş merkezi olan Dubai mall özellikle giyim konusunda dikkatli davranılması gereken bir yer , ceza yemek istemiyorsanız sakız çiğnenmemelisiz yere çöp atmak kesinlikle yasak ayrıca sigara her yerde değil sigara kullananlar için ayrılmış bölümlerde izin veriliyor.

Dubai’de Arapların giydiği beyaz elbise “kandora” yerleşik insanlar tarafından da giyilebilirken her kandora giyeni Arap şeyhi zannetmemelisiniz. Bir diğer husus ise turist olarak geldiğiniz ülkede dokunulmazlığınız var.

Dubai’de bir iş kurmak için oturum almanız yeterli daha sonra yine kendi istediğiniz işi yapabilirsiniz, burada watsap görüntülü arama yapmak ve sesli arama yapmak Wi-Fi ağı dışında kullanılabilir.

Eğer siz de Dubai’de yatırım planları yapıyorsanız emlak sektörü çok ciddi bir işlev görüyor başka bir referansınız yoksa noter, konaklama , iş yeri ve diğer tüm gerekli işlemlerinizi bir emlakçı aracılığı ile kolaylıkla yapabilirsiniz.

DUBAİ GEZİ REHBERİ

Taksi için yanınızda dirhem bulundurmanız gerekiyor, burada bir çok taksi çeşidi var isterseniz lüks isterseniz uygun bir fiyatlı taksi veya sadece kadınlar için olan pembe taksi tercih edebilirsiniz,pembe taksiyi sadece kadın şöförler kullanılıyor.

Dubai marinada Byblos hotelde konaklayabilirsiniz, özellikle marina manzarasını izlemeyi tercih ediyorsanız bu muhteşem manzara ile uyanmak size harika hissettirecek.

Dubai’nin müzik eşliğinde gösterisini Dubai Mall alışveriş merkezine girip HUQQA restorantta yemek yiyebilir muhteşem su gösterisini izleyebilirsiniz , burada lüksü ve konforu bir arada yaşarken aynı zamanda Dubai’nin lezzet ve sunumlarına da şahit olacaksınız.

Burada haftanın bazı günleri kadınlar için ücretsiz olan beachler bulunuyor aynı zamanda jumerah Palm Dubai ziyaret etmeden geçmemelisiniz. Özellikle bir after parti planlıyorsanız Rixos beach Dubai’de haftanın belirli günleri sahne alan Melis Akışka dj sahnesine gidebilirsiniz, muhteşem enerjisi ile harika bir eğlenceye şahit olacaksınız.

Gerçek çöl Safari için ve burj kalfa’nın internet sitesinden rezervasyon yapabilir, tabiki yükseklik korkunuz yoksa dünyanın en büyük mimarisi olan burj kalfa’da 124. katta altın tozlu kahve içebilir , skypool keyfi yapabilirsiniz.

Lüks, konfor ve zerafetin bir arada bulunduğu Dubai katı kuralları sayesinde suç oranının sıfıra indirildiği inanılmaz bir zeka ile dünyanın en güzel kentlerinden biri.

Habibi şeyh Muhammed bin raşid el mektum HABİBİ COME TO DUBAİİ

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