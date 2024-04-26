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Türkiye ile Yunanistan arasında kritik temas!

Türkiye ile Yunanistan arasında kritik temas!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Nisan 2024 - 9:30

Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar ve Yunan mevkidaşı bugün bir araya gelecek.

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