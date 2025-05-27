PAPARA’YA BÜYÜK DARBE: 12 MİLYAR TL’LİK BAHİS AĞI ÇÖKERTİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Papara Elektronik Para A.Ş.’ye yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde düğmeye basılan operasyonda, örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabı X üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Yerlikaya, operasyonun MASAK tarafından hazırlanan kapsamlı analiz raporuna dayanılarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

12 MİLYAR 879 MİLYON TL’LİK ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora göre, 26 bin 12 kişi adına Papara üzerinden yasa dışı bahis amaçlı hesaplar açıldı. Bu hesaplar aracılığıyla toplam 12 milyar 879 milyon 558 bin TL tutarında işlem gerçekleştirildiği tespit edildi.

Toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı, bu hesaplardan ise 4 yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı 5 farklı kişiye ait kripto cüzdanlara transfer yapıldığı belirlendi.

DEV MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında yalnızca bireyler değil, şirketler de hedef alındı. Papara A.Ş. dahil olmak üzere toplam 10 şirkete el konulurken; şüphelilere ait 6 deniz aracı, 74 otomobil ve 8 konut olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL değerinde mal varlığına da el konuldu.

“SUÇ GELİRİNİ AKLAMAYA ARACILIK ETTİLER”

Yerlikaya açıklamasında, “Şüphelilerin Papara sistemi üzerinden suçtan elde edilen gelirlerin transferini kolaylaştırdıkları, vatandaşlar adına hesaplar açarak yasa dışı bahis ağını finanse ettikleri tespit edildi. Bu tür yapılar bireylerin ve toplumun geleceğini tehdit ediyor. Yasa dışı bahisle mücadelemiz kararlılıkla sürecek” ifadelerini kullandı.

TOPLUMSAL RİSK VE YENİ DÖNEM SİNYALİ

Bu operasyon, dijital ödeme sistemlerinin yasa dışı faaliyetlerde nasıl kullanılabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Papara A.Ş.’nin adı böylesi bir soruşturmada ilk kez bu denli açık biçimde geçerken, şirketin sektördeki itibarı da zedelenme riskiyle karşı karşıya.

MASAK, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordineli yürüttüğü bu operasyon, yasa dışı bahisle mücadelenin dijital ayağının da derinlemesine takip edildiğini gösteriyor.