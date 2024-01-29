CHP’nin İzmir adayı kim olur, hangi isimler konuşuluyor? Bugün açıklanacak: Kulisler hareketlendi…

CHP İzmir’de, büyükşehir ve bazı ilçelerle ilgili yaşanan aday krizi bugün çözülüyor. CHP PM bu akşam özel gündemle toplanarak İzmir kararını verecek. Son olarak Eren Erdem ise Tunç Soyer’in kurultayda Kılıçdaroğlu’nu desteklediği için aday gösterilmeyeceğini açıkladı. Peki kulislerde neler konuşuluyor, CHP’nin İzmir adayı kim olacak?
CHP’de aday belirleme çalışmaları devam ediyor. CHP’de uzun süredir tartışılan İzmir adayıyla ilgili krizin cuma günkü PM toplantısında çözülmesi bekleniyordu. Ancak ortaya atılan iddialar CHP kulislerini karıştırırken, o günkü toplantıların gündemine alınmayan İzmir için bugün özel gündemli PM toplantısı yapılması kararlaştırıldı.
‘ÖZEL’İN TERCİHİ TUGAY’
PM toplantısı sürerken sosyal medyada alevlenen tartışmanın fitilini ise İzmir adayı için CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tercihini Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay’dan yana koyması ateşledi. Kulislere göre Özel ve ekibi Cemil Tugay için toplantılar öncesinde bazı MYK ve PM üyelerinin nabzını yokladı. Tugay’ın adaylığına destek verenler olduğu gibi itiraz sesleri de yükseldi. Kurultayda İzmir delegasyonundan Özel’e tek destek Tugay’dan gelmişti. Soyer ise karşı cephede yer almıştı.
DEM PARTİ İDDİASI
Özel ve ekibinin bugünkü kritik PM toplantısı öncesinde Tugay’ın adaylığı için destek arayışlarına ağırlık verdiği sırada kulislere ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylık için Soyer’i tercih ettiğine ilişkin sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kulislerde şu iddialar dillendirildi:
“İstanbul seçiminde DEM Parti’nin tutumu kritik önem taşıyor. Aday çıkarıp çıkarmayacaklarına ilişkin CHP’nin tavrını bekledikleri konuşuluyor. Bu nedenle de kapalı kapılar arkasında yoğun temas sürüyor. Antalya’da Muhittin Böcek’i istemiyorlardı, aday gösterildi. İzmir’de ise Soyer’in adaylığına sıcak bakıyorlar. Ayrıca Kürt nüfusun yoğun olduğu ilçelerde gösterilecek adayları önemsediklerini de söylüyorlar. Aynı şekilde İstanbul’un bazı ilçeleriyle ilgili de benzer taleplerinin olduğu biliniyor. Zaten DEM’in önem verdiği İstanbul’daki bu ilçelerin adayları henüz açıklanmadı. İmamoğlu’nun tercihinde bu hassasiyetin etkisi olabilir.”
EREN ERDEM’DEN TUNÇ SOYER İDDİASI: ‘KILIÇDAROĞLU’NU DESTEKLEDİĞİ İÇİN ADAY YAPILMAYACAK’
CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, yaşanan krizle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Erdem, “Bu gece, Bu saatte böyle bir tweet atmak istemezdim. Ama maalesef, tüm diplomatik iletişim başarısız olduğu için; kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğmuştur. Bu gece, CHP İzmir Belediye Başkan adayı belirlenmektedir. Ve Tunç Soyer, eşi benzeri görülmemiş bir biçimde harcanmak üzeredir! Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay adaylaşmak üzeredir. Şu an, İzmir’i yüzde 100 kazanacak bir isim olan Tunç Soyer, Cemil Tugay’a değiştirilmektedir. Sebebi; Kılıçdaroğlu’nu kurultayda desteklemiş olmasıdır” dedi.