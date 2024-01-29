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CHP’nin İzmir adayı kim olur, hangi isimler konuşuluyor? Bugün açıklanacak: Kulisler hareketlendi…

CHP’nin İzmir adayı kim olur, hangi isimler konuşuluyor? Bugün açıklanacak: Kulisler hareketlendi…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Ocak 2024 - 10:13

CHP İzmir’de, büyükşehir ve bazı ilçelerle ilgili yaşanan aday krizi bugün çözülüyor. CHP PM bu akşam özel gündemle toplanarak İzmir kararını verecek. Son olarak Eren Erdem ise Tunç Soyer’in kurultayda Kılıçdaroğlu’nu desteklediği için aday gösterilmeyeceğini açıkladı. Peki kulislerde neler konuşuluyor, CHP’nin İzmir adayı kim olacak?

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