EYLEM TOK VE OĞLUNUN İADESİNE 28 GÜNLÜK ERTELEME

İstanbul’da ehliyetsiz araç kullanarak Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesi süreciyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD’de görülen davada, mahkeme Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iadesini onayladı ancak savunma avukatlarının talebi üzerine 28 günlük ek bir yasal süre tanındı.

Savunma tarafı itiraz etti

Eylem Tok’un avukatı Jennifer M. Herrmann, müvekkilinin iadesinin durdurulması için mahkemeye başvuruda bulundu. ABD’de devam eden hukuki süreç çerçevesinde savunma ekibi, iade kararına itiraz edebilmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Bu başvurunun ardından davaya bakan savcı Kristen Kearney, ABD hükümetinin sürece dair tutumunu açıkladı. Savcı Kearney tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, mahkemenin iade kararını onaylamasına rağmen, iade işlemlerinin 28 gün boyunca gerçekleştirilmemesine karar verdiği ifade edildi.

Bu süreç içinde Tok ve Cihantimur’un, hukuki itiraz haklarını kullanmalarına fırsat tanınacağı belirtilirken, ABD makamları, bu ek süre sona ermeden herhangi bir iade işlemi gerçekleştirmeyecek.

Hukuki süreç ve habeas corpus başvurusu

Mahkemeye sunulan belgelerde, Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un mahkemenin iade kararına itiraz etmeleri için 28 günlük bir süreye sahip oldukları net bir şekilde vurgulandı.

ABD hukuk sisteminde önemli bir yer tutan Habeas Corpus başvurusu, sanıkların mahkemeye itiraz ederek kararın gözden geçirilmesini talep etmelerine olanak sağlıyor. Eğer bu süre içinde Habeas Corpus başvurusu yapılırsa, mahkeme bu itirazı değerlendirmeden iade süreci ilerleyemeyecek.

Ancak mahkeme, bu başvuruyu reddederse, ABD Dışişleri Bakanlığı Tok ve oğlunun Türkiye’ye iadesi için teslim emri çıkarabilecek. Hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından, mahkeme aksi bir karar almadığı sürece, iade işlemi herhangi bir zamanda gerçekleşebilecek.

Hakim donald l. cabell’in kararı

Davaya bakan ABD’li hakim Donald L. Cabell, ABD hükümetinin sunduğu Eylem Tok’un iadesine ilişkin onay ve taahhüt belgesini imzalayarak ABD Dışişleri Bakanlığı’na iletti. Ancak, bu belgenin kayıt altına alınmasından itibaren 28 gün boyunca Tok’un Türkiye’ye teslim edilmeyeceğini belirtti.

Hakim Cabell’in açıkladığı kararın detayları şöyle:

“Mahkeme, ABD hükümetinin sunduğu Eylem Tok’un iadesine ilişkin onay ve taahhüt belgesini imzalayarak Dışişleri Bakanlığı’na iletecek. Ancak, ABD Dışişleri Bakanlığı bu belgenin kayda geçtiği tarihten itibaren 28 gün boyunca Tok’u Türkiye’ye teslim etmeyecek. Tok’un bu süre içinde Habeas Corpus dilekçesi sunması durumunda, mahkeme bu başvuruyu değerlendirmeden ABD yönetimi iade sürecini ilerletmeyecek.”

İade süreci nasıl işleyecek?

Mahkemenin aldığı bu karar, sürecin tamamlanması için önemli bir aşama olarak görülüyor. Hakim Cabell, 11 Şubat’ta Timur Cihantimur ve Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesinin uygun olduğuna karar vermiş ve ABD ile Türkiye arasında yürürlükte olan Suçluların İadesi Anlaşması kapsamında sanıkların Türkiye’ye teslim edilmesine hükmetmişti.

Ancak savunma tarafının itirazları ve ek süre talepleri nedeniyle iade süreci henüz tamamlanmadı. Önümüzdeki 28 günlük ek süre içerisinde yapılacak başvurular ve mahkemenin alacağı yeni kararlar, iade sürecinin nasıl şekilleneceğini belirleyecek.

Türkiye’nin resmi talebi ve diplomatik süreç

Türkiye, Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un iadesi için resmi talepte bulunmuş ve ABD makamlarına deliller sunmuştu. Türk yetkililer, davanın takipçisi olduklarını ve sanıkların iade sürecinin hızlandırılması gerektiğini savunuyor.

İade talebinin kabul edilmesi halinde, Türk ve ABD güvenlik birimleri arasındaki koordinasyon sağlanarak sanıkların Türkiye’ye teslim edilmesi planlanıyor. Ancak, sürecin tamamlanması için ABD Dışişleri Bakanlığı’nın nihai onay vermesi gerekiyor.

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iadesi konusunda yaşanan gelişmeler, Türk kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Özellikle, kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin ailesi, adaletin bir an önce sağlanması gerektiğini vurguluyor.

Sosyal medyada ve kamuoyunda, sanıkların yargılanmasının gecikmemesi gerektiğine dair büyük bir baskı oluştu.

Gelecek adımlar neler olacak?

Önümüzdeki günlerde, Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un savunma ekibinin itiraz başvurusu yapıp yapmayacağı kritik bir gelişme olarak takip edilecek. Eğer Habeas Corpus başvurusu yapılmazsa, 28 günün sonunda ABD Dışişleri Bakanlığı iade işlemlerini başlatabilecek.

Ancak itiraz sürecinin uzaması halinde, mahkeme kararları doğrultusunda yeni bir hukuki süreç başlayabilir. Bu durumda, iade süreci daha da uzun sürebilir ve sanıkların Türkiye’ye getirilmesi gecikebilir.

Önümüzdeki haftalarda, ABD ve Türkiye arasındaki diplomatik temaslar ve hukuki gelişmeler, bu kritik davanın nasıl sonuçlanacağını belirleyecek.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com