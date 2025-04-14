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İSTANBUL BOĞAZI’NDA MÜSİLAJ ALARMI!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Marmara Denizi’nde zaman zaman ortaya çıkan ve çevre felaketine dönüşen müsilaj kabusu, İstanbul’un Beykoz sahilinde yeniden kendini gösterdi. Balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgede yoğun şekilde görülen müsilaj, hem çevre sakinlerini hem de balıkçıları tedirgin etti.

MÜSİLAJ DENİZ YÜZEYİNDE YOĞUNLAŞTI

Beykoz sahilinde son günlerde deniz yüzeyinde ve dibinde gözle görülür şekilde artış gösteren müsilaj, bölge halkı tarafından fark edildi. Özellikle balıkçı barınaklarının bulunduğu alanlarda denizin yüzeyini kaplayan müsilaj tabakası, hem çevre kirliliği hem de balıkçılık faaliyetleri açısından büyük sorun oluşturuyor.

BALIKÇILAR AĞ ATAMIYOR, MAĞDURİYET ARTIYOR

Konuya ilişkin açıklama yapan Beykoz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Demirtaş, balıkçıların yaklaşık iki buçuk aydır müsilajdan olumsuz etkilendiğini belirtti. Demirtaş, “Sabah ağ atıyoruz, yarım saat sonra çekmek zorunda kalıyoruz. Ağlarımız parçalanıyor, müsilaj gözlere yapışıyor. Boğaz’daki tüm balıkçılar bu durumdan muzdarip.” dedi.

Demirtaş, müsilajın bu yıl kıyılara kadar ulaştığını belirterek temizliğin acil olarak başlaması gerektiğini vurguladı.

“BOĞAZ’DA BALIK KOKUYOR” İSYANI

Tekne sahibi balıkçılardan Esat Demirkaya da müsilajın balıkçılığı olumsuz etkilediğini ifade ederek, “Balıklar kokuyor, satamıyoruz. Müsilaj ağlara yapışıyor, oltalara yapışıyor, temizlesek de çıkmıyor. Bu şekilde devam ederse İstanbul Boğazı’nda denize girilmez hale geliriz.” şeklinde konuştu.

ÇEVRE SAKİNLERİ BİYOLOJİK ARITMA ÇAĞRISI YAPIYOR

Çevrede yaşayan vatandaşlardan İbrahim Etemtiz ise müsilajın deniz yaşamına büyük zarar verdiğini belirterek, atık istasyonlarının sıkı şekilde denetlenmesi ve biyolojik arıtma sistemlerinin devreye alınması gerektiğini ifade etti.

MARMARA ALARM VERİYOR

Öte yandan sadece Beykoz değil, Kadıköy Moda Sahili’nde de kıyı şeridinde müsilaja benzer kirlilik görüntüleri ortaya çıktı. Marmara Denizi’nin farklı bölgelerinde etkisini yeniden artıran müsilaj, çevre ve deniz yaşamı açısından büyük tehlike oluşturmaya devam ediyor.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/

İSTANBUL BOĞAZI’NDA MÜSİLAJ ALARMI!
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