ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU’NDA LİDERLERDEN YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye’nin diplomasi trafiğinin merkezi haline gelen Antalya’da, dünya liderleri bir araya gelmeye devam ediyor.

Dördüncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, Belek Turizm Bölgesi’ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi’nde devam ederken, Erdoğan ilk resmi görüşmesini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptı. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

LİDERLER ANTALYA’DA BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile yaptığı görüşmenin ardından diplomasi trafiğine hız kesmeden devam etti. Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bir araya gelen Erdoğan, daha sonra Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

LİBYA İLE İŞBİRLİĞİ MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Erdoğan’ın Dibeybe ile yaptığı görüşmede Türkiye’nin Libya’nın huzur ve güvenliğine verdiği önemi vurguladığı belirtildi. Erdoğan, Türkiye ile Libya arasındaki iş birliğinin her alanda güçlenerek devam edeceğini ifade etti. Ayrıca Doğu Akdeniz’deki ortak çıkarların korunması için iki ülkenin yakın temas halinde olacağına dikkat çekildi.

KOSOVA CUMHURBAŞKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile de bir araya geldi. Görüşme, Erdoğan’ın kaldığı otelde, basına kapalı şekilde gerçekleştirildi.

Dünyanın dört bir yanından liderleri Antalya’da buluşturan Diplomasi Forumu, Türkiye’nin uluslararası arenadaki diplomatik gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com