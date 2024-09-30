Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Konya’da ada satışa çıkarıldı: Kentte böyle bir yer yok, çok talep var

Konya’da ada satışa çıkarıldı: Kentte böyle bir yer yok, çok talep var
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
30 Eylül 2024 - 14:04

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’ndeki ada, metrekaresi 9 dolar bedelle yeni sahibini arıyor.

İlçe merkezine 12 kilometre mesafede Beyşehir Gölü kıyısındaki Gölkaşı Mahallesi’ne bağlı olan ada, “Çeçen Adası” ismiyle anılıyor. Anamas Dağı ve göl manzarasına sahip 2 kilometre uzunluğunda, dikdörtgen şeklindeki 550 bin metrekarelik adada, tarım ve hayvancılık yapılıyor.

Konyada ada satışa çıkarıldı: Kentte böyle bir yer yok, çok talep varKüçükbaş hayvanlar ve tarım makineleri, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki adaya salla taşınıyor. Mirasla intikal eden adanın satışının yapılmasına karar veren sahibi, bir gayrimenkul şirketiyle anlaştı.

 

Konyada ada satışa çıkarıldı: Kentte böyle bir yer yok, çok talep var

 

Yatırımcılar başta olmak üzere bazı ilgililer de metrekaresi 9 dolardan satışa çıkarılan yerle ilgili sahada araştırma yapmak için bölgeye geliyor.

 

Konyada ada satışa çıkarıldı: Kentte böyle bir yer yok, çok talep var“ÇOK TALEP VAR”

Gölkaşı Mahallesi Muhtarı Ali Navruz, AA muhabirine, mahalleye bağlı birden fazla adanın olduğunu söyledi. Bazı adalarda tarım ve hayvancılık yapıldığını anlatan Navruz, “Çeçen Adası satılığa çıkarıldı. Bedeli 165 milyon lira civarında belirlenmiş. Toplamda 550 dönüm büyüklüğünde. Bu adada, hayvancılık ve tarım yapılıyor. Şimdi satılacak. Tek tapu olduğunu biliyorum. Geçenlerde gelenler oldu, galiba anlaşamadılar.” dedi.

Konyada ada satışa çıkarıldı: Kentte böyle bir yer yok, çok talep var

 

Navruz, adaya kendi imkanlarıyla yaptıkları 10 tona kadar yük kaldırma kapasitesi olan sal ve tekneyle erişilebildiğini kaydetti.

Adanın satışını üstlenen gayrimenkul şirketinin sahibi Samet Ok da “Konya’da ada satışı yapmak heyecan uyandırıyor. Kentte böyle bir yer yok. Tek satılık ada burası. Kuzeyden güneye 2 kilometre, doğudan batıya olan bölümü de 400 metreye kadar ulaşıyor. Doğal güzelliği olan bir yer. Çok talep var. Metrekare fiyatı 9 ABD doları olarak belirlendi. Müşterilerimizi bekliyoruz.” diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul’da çakarlı araçlarla drift! Bakan Yerlikaya: Gereği yapıldıİstanbul’da çakarlı araçlarla drift! Bakan Yerlikaya: Gereği yapıldı
Üniversiteli Rojin 3 gündür her yerde aranıyor! Babadan açıklama: Burada büyük bir yanlışlık varÜniversiteli Rojin 3 gündür her yerde aranıyor! Babadan açıklama: Burada büyük bir yanlışlık var
Balıkesir’de taziye yolunda korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralıBalıkesir’de taziye yolunda korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Komşusunu öldürdü! Savunması şoke ettiKomşusunu öldürdü! Savunması şoke etti
Kan donduran olay! 7 aylık bebeğini annesiz bıraktıKan donduran olay! 7 aylık bebeğini annesiz bıraktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ASTRAL SEYAHAT NEDİR?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fatih’te kan donduran an! Eski sevgili kurşun yağdırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Konya’da ada satışa çıkarıldı: Kentte böyle bir yer yok, çok talep var
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kanserle mücadele eden Tanyeli’den hastane odasından paylaşım! İnsan ağlamaktan korkar mı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Savaşta bir ilk, Beyrut’un kalbi vuruldu! Orta Doğu için sırada ne var?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Başkan Murat Sancak’tan olay sözler: Bu parayı getirin, kulübü devredeceğim!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da çakarlı araçlarla drift! Bakan Yerlikaya: Gereği yapıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Üniversiteli Rojin 3 gündür her yerde aranıyor! Babadan açıklama: Burada büyük bir yanlışlık var
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Balıkesir’de taziye yolunda korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta yarın başlıyor!
SON DAKİKA HABERLERİ
Konya’da ada satışa çıkarıldı: Kentte böyle bir yer yok, çok talep varEylül 30, 2024-2:04 pm
Savaşta bir ilk, Beyrut’un kalbi vuruldu! Orta Doğu için sırada ne var?Eylül 30, 2024-1:58 pm
Başkan Murat Sancak’tan olay sözler: Bu parayı getirin, kulübü devredeceğim!Eylül 30, 2024-1:56 pm
Serhat Akın’a saldırıda yeni gelişme! Talimatın nereden verildiği ortaya çıktıEylül 30, 2024-10:34 am
Savaşta bir ilk, Beyrut’un kalbi vuruldu! İsrail sınır tanımıyorVEylül 30, 2024-9:35 am
İsrail – Hizbullah savaşında sıcak gelişmeler! Jetler havalandıEylül 30, 2024-9:33 am
Motorin fiyatlarına zam geldi, tabelalar değişti! İşte güncel akaryakıt fiyatları…Eylül 27, 2024-3:52 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !