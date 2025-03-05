İSRAİL SAVUNMA KUVVETLERİ TÜRKÇE HESAPLAR AÇTI!

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), sosyal medya platformlarında Türkçe hesaplar açarak, Türkiye’ye yönelik dijital iletişim faaliyetlerine başladı. Bu adım, İsrail’in Türk kamuoyuna doğrudan ulaşma çabası olarak değerlendiriliyor.

IDF’DEN TÜRKÇE SOSYAL MEDYA ATAĞI

IDF, popüler sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) ve mesajlaşma uygulaması Telegram’da Türkçe hesaplar açtı. X platformunda, ‘@TurkishIDF’ kullanıcı adıyla bir hesap oluşturuldu ve ilk paylaşım, Türkçe bir video ile yapıldı.

Videoda, IDF sözcüsü Arye Sharuz Shalicar şu ifadeleri kullandı:

“Merhaba Türkiye, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin resmi X hesabına hoş geldiniz. Bu platform, bölgedeki gelişmeler hakkında güvenilir ve anlık güncellemeler sağlamak amacıyla kullanılacaktır. Bizi takip edin.”

IDF’nin bu yeni Türkçe hesaplarının amacı, bölgedeki gelişmeleri doğrudan Türk kamuoyuna iletmek ve iki ülke arasında bilgi akışını güçlendirmek olarak gösteriliyor.

IDF SÖZCÜSÜ ARYE SHARUZ SHALICAR’IN GEÇMİŞİ

İsrail basınına göre, Türkçe sözcü olarak görevlendirilen Arye Sharuz Shalicar, geçmişte farklı bir yaşam tarzına sahipti. The Times of Israel kaynaklı haberlere göre, Shalicar gençlik döneminde Almanya’da bir çete lideriydi. “Berlin Crime” adlı çeteyi kuran Shalicar, bu dönemde çeşitli suçlara karıştığını ifade etmişti.

Zamanla hayatını tamamen değiştiren Shalicar, İsrail’e yerleşerek farklı bir kariyer yoluna adım attı. Ancak bu geçmişi, onun Türkçe hesaplar açarak yürüttüğü yeni diplomasi çalışmalarında dikkat çekiyor.

İSRAİL’İN TÜRKİYE’YE YÖNELİK DİJİTAL DİPLOMASİSİ

İsrail’in Türkçe sosyal medya hesapları açması, Türkiye ile ilişkileri dijital platformlar üzerinden geliştirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz günlerde, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet’in (Shabak) Türkçe bilen eleman aradığına dair ilanlar yayımlaması da bu stratejiyi destekliyor.

IDF’nin bu dijital adımları, Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin daha da derinleşebileceği sinyalini veriyor.

kaynak: https://www.ensonhaber.com