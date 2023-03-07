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Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! ‘Bu akşam istemediğini açıklayacak’

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! ‘Bu akşam istemediğini açıklayacak’
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07 Mart 2023 - 17:25
Altılı masada perşembe günü başlayan adaylık krizi, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in 6’lı masadan kalkmasının ardından geçen birkaç günde yürütülen görüşme trafiği sonucu Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun da cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak gösterilmesiyle son buldu. Ayrıca mutabakata göre 5 genel başkan da cumhurbaşkanı yardımcısı adayı oldu. Ancak düne dek her fırsatta başbakanlığı istediğini vurgulayan Akşener’in bu akşam imza atacağı öne sürülen hamle çok konuşulacak…
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