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  3. PINAR ELİÇE’YE OĞLUNDAN ŞOK HAREKET! ÖZEL HAYATIYLA İLGİLİ KRİZ Mİ ÇIKARDI?

PINAR ELİÇE’YE OĞLUNDAN ŞOK HAREKET! ÖZEL HAYATIYLA İLGİLİ KRİZ Mİ ÇIKARDI?

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Magazin kulisleri yine fena karıştı! İddiaya göre hakkında spekülasyon üretilen ve bu konuda basın açıklaması yapan ünlü TV sunucusu ve şarkıcı Pınar Eliçe’nin oğlu Derin Deniz Çapan, annesini Instagram’dan takipten çıkardı! Sebep olarak da bir süredir dedikodu kazanlarında kaynatılan ardı ardı sıralanana iddialarla sarsılan Pınar Eliçe’nin özel yaşantısıyla ilgili dillere destan bir kriz olduğu iddia ediliyor. Doğrudur yanlıştır bilemeyiz. Ancak Türkiye’de sağır sultanın bile duyacağı kadar derinleşen iddialar silsilesinin çocuklara kadar ulaştığı bir gerçek…

 

Beyaz TV’de magazin masasında yorumculuk yapan Pınar Eliçe’nin partneri Didem Delen’le birlikte yaşadığı iddia edilen dedikodu yüzünden Çetin Çapan’dan olan oğlu Derin Deniz Çapan iddiaya göre annesine tavır koymuş. Babasının evine taşınacağını söyleyerek evi terk etmiş. Tabii ki bu bilgi de doğrulanmaya ihtiyacı olan bir iddiayı gündeme soktu…

Avukatı aracılığıyla bütün medyaya gözdağı veren, sabah kuşağındaki programıyla istifini hiç bozmayan, tıpkı Gülben Ergen’in bir kriz sonrasında verdiği “bana hiçbir şey olmaz edalarıyla soğukkanlılığını devam ettiren Pınar Eliçe’nin bir sonraki atağı ne olacak diye merak ediliyor. Gelen bir başka bilgi de oğlu deniz Çapan’ı ikna edip eve döndüren Pınar Eliçe’nin bu isteği bir şartla kabul edilmiş. Deniz Çapan’ın “olay soğuyana, dedikodu unutulana kadar seninle ilgili takip yapmayacağım” sözüyle mutabık kalmışlar. Pınar Eliçe’nin eski kocası Çetin Çapan’la bu dedikodular sonrası ne yaşadıkları henüz bilinmiyor.

PINAR ELİÇE’YE OĞLUNDAN ŞOK HAREKET! ÖZEL HAYATIYLA İLGİLİ KRİZ Mİ ÇIKARDI?
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