İsrail-İran Gerilimi Döviz ve Altını Uçurdu

Orta Doğu’da yükselen jeopolitik tansiyon, küresel piyasalarda etkisini sert şekilde gösteriyor. Altın ve döviz tırmanışa geçerken, gümüş 13 yılın en yüksek seviyesini gördü.

İsrail ile İran arasında 13 Haziran’da patlak veren çatışmaların ardından dünya piyasaları sert dalgalanmaya devam ediyor. ABD’nin korumacı politikaları ve Orta Doğu’daki artan gerilim, yatırımcıyı güvenli limanlara yönlendiriyor. Bu gelişmeler ışığında altın, döviz, gümüş ve petrol piyasaları kritik seviyelere ulaştı.

🔸 Altın Fiyatlarında Yükseliş Sürüyor

Altının ons fiyatı yüzde 0,1 artışla 3.392 dolar seviyesine yükseldi.

Yurt içinde güncel altın fiyatları:

Gram altın : 4.300 TL

Çeyrek altın : 7.292 TL

Yarım altın : 14.585 TL

Tam altın : 29.170 TL

Cumhuriyet altını: 29.712 TL

🔸 Döviz Kurları Yükselişte

Dolar/TL kuru dün yüzde 0,4 artışla 39,4970’ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 39,5270 TL’den işlem görüyor.

Güncel döviz kurları:

Dolar : 39,5408 TL

Euro : 45,5498 TL

Sterlin: 53,2868 TL

Dolar Endeksi (DXY) dün yüzde 0,6 artışla 98,8’e yükselmişti. Bugün ise hafif geri çekilme gözlemleniyor.

🔸 Gümüş, Son 13 Yılın Zirvesinde

Jeopolitik riskler ve endüstriyel talep nedeniyle gümüş, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Dün ons fiyatı 37,2 dolarla 13 yılın zirvesini test eden gümüş, şu anda 37,3 dolardan işlem görüyor.

🔸 Brent Petrol Düşüşle Devam Ediyor

13 Haziran’da 76,3 dolarla şubat ayından bu yana en yüksek seviyeyi gören Brent petrol, dün yüzde 4,9’luk yükselişle 75,7 dolardan işlem gördü. Bugün ise yüzde 0,8 düşüşle 75,1 dolar seviyesine geriledi.

🔸 Borsa İstanbul Durgun Seyrediyor

BIST 100 endeksi günü yüzde 0,11 düşüşle 9.339,59 puandan kapattı. Bugünkü açılışta ise endeks yüzde 0,31 düşüşle 9.310,65 puana geriledi.

Bankacılık endeksi : %-0,23

Holding endeksi : %-0,29

En çok kazandıran sektör : Bilişim (%+0,43)

En çok kaybettiren sektör: Turizm (%-0,86)

🔸 Bitcoin’de Sert Düşüş

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1,76 değer kaybederek 104.864,9 dolara geriledi. Bu, 1.899,9 dolarlık bir düşüş anlamına geliyor.