Kredi Kartı ile Bahşiş Dönemi Başlıyor: Yasal Düzenleme Yolda

Hizmet sektöründe uzun yıllardır tartışma konusu olan kredi kartı ile bahşiş uygulamasında yeni bir dönem başlıyor. Hükümet, bu alandaki kayıt dışılığı önlemek amacıyla yasal düzenleme hazırlıklarını sürdürüyor. Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte, kredi kartıyla verilen bahşişler artık yasal çerçeveye oturtulacak.

Bahşiş Gelirlerinde Yüzde 90 Artış Bekleniyor

Sektör temsilcileriyle bakanlıklar arasında yürütülen müzakereler kapsamında hazırlanan yeni modelin, hem çalışanların gelirini artırması hem de devletin vergi gelirlerini yükseltmesi hedefleniyor. Mevcut durumda çalışanlara elden verilen bahşişlerin kayıt dışı olması nedeniyle büyük bir vergi kaybı yaşanıyor. Düzenleme hayata geçtiğinde, çalışan gelirlerinde yüzde 90’a varan artış öngörülüyor.

Bahşişler Artık Kredi Kartı ile Ödenebilecek

Taslak çalışmaya göre, kredi kartı üzerinden yapılan bahşiş ödemeleri yasal güvence altına alınacak. Garson, komi, şef gibi hizmet çalışanları, müşterilerden gelen bahşişi doğrudan ve şeffaf biçimde alabilecek. Bu sistemde, bahşişin işverenin maaş ödemesi kapsamına girmediği, çalışanla müşteri arasındaki gönüllü bir jest olarak kabul edilmesi hedefleniyor.

Stopaj Oranı ve Vergi Düzeni Masada

Düzenlemede kredi kartı ile verilen bahşişlerde yüzde 10’luk stopaj kesintisi yapılması öngörülüyor. Ancak bu kesintinin tamamen kaldırılması da alternatifler arasında tartışılıyor. Devlet, bu düzenleme ile sadece stopaj değil, yaklaşık 1.8 milyar dolarlık KDV ve kurumlar vergisi kazancı da hedefliyor.

Sektör Temsilcileri ve Bakanlıklar İş Birliğinde

Çalışmalar, Turizm Restoran Yatırımcıları Derneği (TURYİD), Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) öncülüğünde; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın iş birliğiyle yürütülüyor. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki ilgili birimlerin de süreçten haberdar olduğu belirtiliyor.

2024’te Reddedilmişti

Söz konusu düzenleme, 2024 yılında “garson bahşişine yüzde 10 vergi geliyor” algısının oluşması nedeniyle yasalaşma sürecinde askıya alınmıştı. Bu kez kamuoyunun daha net bilgilendirilerek düzenlemenin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Genç İş Gücünün Türkiye’de Kalması Amaçlanıyor

Sektör temsilcileri, düzenlemenin yalnızca ekonomik değil, sosyal etkilerinin de büyük olacağını vurguluyor. Son 4 yılda yalnızca Dubai’ye giden 80 bin Türk servis çalışanının kaybedilmesinin ardından, yasal ve cazip gelir modelleriyle bu nitelikli iş gücünün Türkiye’de tutulması hedefleniyor.