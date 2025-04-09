TRUMP’IN TARİFE KARARI PİYASAYI SALLADI

ABD’nin 185 ülkeye yönelik yeni gümrük tarifelerini devreye alması, küresel piyasaları derinden etkilerken; döviz ve emtia fiyatlarında sert hareketler yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla bu sabah itibarıyla yürürlüğe giren yeni tarifeler, piyasalarda risk algısını artırdı. Bu gelişmeyle birlikte dolar ve altın fiyatları hızla yükseldi.

DOLAR/TL 38 LİRAYI AŞTI

Güne yükselişle başlayan dolar/TL kuru, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 38,0090 seviyesinden işlem gördü. Dolar dün günü 37,9500 seviyesinden kapatmıştı. Euro/TL aynı dakikalarda yüzde 1,3 artışla 42,0980’den, sterlin/TL ise yüzde 0,5 yükselişle 48,7780’den satıldı. Küresel bazda dolar endeksi yüzde 0,6 düşüşle 102,2 seviyesinde bulunuyor.

ALTINDA HIZLI YÜKSELİŞ

Ons altın fiyatı da ABD’nin ticaret hamlesinin ardından yukarı yönlü hareketlendi. Dün 3.005 dolar seviyesinde olan ons altın, bugün 3.045 dolara kadar çıktı. Yurt içi altın fiyatları da bu gelişmeye paralel olarak şu seviyelere ulaştı:

Gram altın: 3.722 TL

Çeyrek altın: 6.312 TL

Yarım altın: 12.625 TL

Tam altın: 25.251 TL

Cumhuriyet altını: 25.719 TL

ABD-ÇİN TİCARET GERGİNLİĞİ TIRMANIYOR

ABD’nin özellikle Çin’e yönelik tarifeleri ciddi biçimde artırması, iki ülke arasındaki ekonomik gerilimin yeniden tırmanmasına yol açtı. Çin’in misilleme açıklamalarının ardından ABD’nin Çin’e uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 104’e çıkarması, küresel risk algısını yeniden artırdı.

Bu hamle, dünya genelinde özellikle üretim ve tedarik zincirlerinde olası kırılmalara dair endişeleri artırırken, yatırımcılar güvenli limanlara yönelmeye başladı.

FED POLİTİKALARI MERCEKTE

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin beklentiler de bu süreçte daha fazla önem kazandı. Analistler, Fed’in Mayıs ayında faiz indirimi yapma ihtimalini yüzde 55 olarak değerlendiriyor. Bugün açıklanacak olan FOMC tutanaklarının, Fed’in önümüzdeki dönemde nasıl bir yol haritası izleyeceği konusunda önemli ipuçları vermesi bekleniyor.

DOLAR ENDEKSİNDE KRİTİK SEVİYELER

Analistlere göre, teknik açıdan dolar endeksinde 102 seviyesi destek, 103 seviyesi ise direnç konumunda. Bugün yurt içinde önemli bir veri bulunmazken, ABD’de açıklanacak toptan stok verileri ve Fed’in toplantı tutanakları, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

ABD’nin gümrük tarifeleri hamlesinin uzun vadeli etkileri, yalnızca ticaret değil, aynı zamanda küresel büyüme ve para politikaları açısından da önemli sonuçlar doğurabilir.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com