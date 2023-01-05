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Tüm zincir marketlerde ‘süresiz’ geçerli olacak!

Tüm zincir marketlerde ‘süresiz’ geçerli olacak!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Ocak 2023 - 12:07
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Perakende Komitesi Başkanı Yavuz Altun, zincir marketlerin fiyatlarda indirime gideceğini söyledi. Altun “Komite başkanı olarak zincir marketlerle görüştüm, hepsi fiyatlarda indirime gideceğini teyit etti. Sektör olarak halkımıza verebileceğimiz tüm desteği sunacağız” dedi.

Tüm zincir marketlerde 'süresiz' geçerli olacak! Büyük indirim müjdesi!

Reuters’ta yer alan habere göre Altun, “Enflasyondaki düşüşe paralel olarak perakende fiyatlar da düşecek. Komite başkanı olarak zincir marketlerle görüştüm, hepsi fiyatlarda indirime gideceğini teyit etti. Sektör olarak halkımıza verebileceğimiz tüm desteği sunacağız” dedi.

Aynı zamanda Happy Center Marketleri CEO‘su olan YavuzHappy Center olarak yeni yılla birlikte gıda ve gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarını yüzde 10 ile 20 arasında düşürdüklerini; et ve süt ürünlerinde ise arza bağlı olarak ilerleyen süreçte indirim yapabileceklerini söyledi.

ŞOK Marketler de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ocak ayı boyunca bin üründe fiyatları sabitlediğini duyurmuştu. Migros da dün yaptığı açıklamada çok sayıda üründe indirime gittiğini duyurdu.

Zincir marketler son dönemde başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere fahiş fiyat uyguladıkları ve enflasyonu körükledikleri yönünde sıkça eleştiriliyor.

Rekabet Kurulu da fiyatlama davranışları nedeniyle zincir marketlere yönelik çeşitli soruşturmalar açmıştı.

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Geçen hafta sonu ŞOK Marketler, ocak için fiyatlarını sabitlediğini açıklamıştı. Dün ise Migros, ocakta fiyatlarını sabitlediğini ve 3 binden fazla üründe indirime gidileceğini duyurmuştu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Perakende Komitesi Başkanı ve Happy Center Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Altun, zincir marketler olarak fiyatlarda indirime gittiklerini belirterek, Happy Center Marketleri olarak da gıda ve gıda dışı ürünlerde indirime gittiklerini ve indirimlerin her geçen gün devam edeceğini bildirdi.ŞOK, Migros ve CarrefourSA‘dan da benzer adımlar geldi

Dört büyük zincir marketin üst yöneticileri, 2022’nin son haftasında Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile bir araya gelmişti.

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