İSRAİL HÜKÜMET KOMİTESİ: TÜRKİYE İLE OLASI BİR SAVAŞA HAZIRLANILMALI

İsrail hükümetine bağlı Nagel Komitesi’nin hazırladığı son savunma raporu, Türkiye ile Suriye arasındaki güçlenen ilişkilerin İsrail’in güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Raporda, Türkiye’nin bölgedeki etkisinin artması ve bu durumun İsrail ile olası bir çatışmaya dönüşme riski, öncelikli endişeler arasında sıralandı.

“Türkiye’nin Bölgesel Gücü Büyüyor”

Ortadoğu’da etkisini artıran Türkiye, Esad rejiminin çöküşünden sonra Suriye ile geliştirdiği stratejik ilişkilerle dikkat çekiyor. Türkiye’nin bu hamleleri, İsrail’in bölgesel çıkarlarına yönelik tehdit olarak algılanıyor. İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye’nin Suriye ile kurduğu ittifak, İsrail açısından “yeni ve güçlü bir tehdit” olarak değerlendiriliyor.

Nagel Komitesi’nin Tavsiyeleri

Savunma bütçesi ve güvenlik stratejilerini belirlemek amacıyla kurulan Nagel Komitesi, hazırladığı raporda İsrail’in savunma kabiliyetlerini güçlendirmesi gerektiğine dikkat çekti. Raporun bazı dikkat çeken önerileri şunlar:

Uzun Menzilli Silah Sistemleri: Yeni F-15 savaş uçakları, insansız hava araçları ve yakıt ikmal uçakları gibi gelişmiş silahların satın alınması.

Yeni F-15 savaş uçakları, insansız hava araçları ve yakıt ikmal uçakları gibi gelişmiş silahların satın alınması. Hava Savunma Sistemleri: Demir Kubbe, Davud’un Sapanı ve Demir Ok gibi savunma sistemlerinin güçlendirilmesi.

Demir Kubbe, Davud’un Sapanı ve Demir Ok gibi savunma sistemlerinin güçlendirilmesi. Güvenlik Bariyerleri: Ürdün Vadisi boyunca tahkim edilmiş güvenlik bariyerleri inşa edilmesi.

Netanyahu: “Yeni Tehditlere Hazır Olmalıyız”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, raporun sunulmasının ardından yaptığı açıklamada, Ortadoğu’daki güç dengelerinin hızla değiştiğini vurguladı. “İran uzun zamandır en büyük tehdit olarak görülüyordu, ancak yeni güçlerin sahneye çıkışına tanık oluyoruz. İsrail, geleceğini güvence altına almak için bu tehditlere karşı hazırlıklı olmalıdır,” dedi.

Türkiye-İsrail Gerilimi

Türkiye’nin, Osmanlı dönemindeki nüfuzunu geri kazanma hedefiyle hareket ettiği iddiası ve bu durumun İsrail ile gerilimi tırmandırabileceği, raporda öne çıkan bir diğer önemli nokta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgede izlediği iddialı politikalar, İsrail’deki bazı analistlere göre, ülkenin çıkarlarına zarar verme potansiyeline sahip.

Türkiye ile Çatışma Senaryoları

Raporda, Türkiye ile olası bir çatışma durumunda alınacak önlemler de detaylı bir şekilde ele alındı. İsrail’in, savunma bütçesini artırarak hazırlıklarını hızlandırması gerektiği vurgulanıyor.

Bölgesel Dengeler Değişiyor

Türkiye’nin Suriye ile kurduğu ilişkiler, sadece İsrail değil, tüm bölge ülkeleri için yeni bir denge unsuru oluşturuyor. İsrail’in bu duruma nasıl yanıt vereceği, Ortadoğu’nun gelecekteki şekillenmesinde kritik bir rol oynayabilir.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/