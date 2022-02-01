Ukrayna – Rusya savaşında son durum gelişmeleri… Biden sessizliğini bozdu!

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 32’inci gününe girerken, ülkenin dört bir yanında bombardıman ve çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin için ‘Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalamaz’ diyen Biden sessizliğini bozdu. Ukraynalı ve Rus yetkililer, yeni yüz yüze görüşmelerin bu hafta İstanbul’da gerçekleşeceğini doğruladılar. İşte Ukrayna savaşından dakika dakika son gelişmeler…

Rusya Devlet Başkanı Putin’in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Savaş ülkenin dört bir yanında can almaya devam ederken dünya ABD Başkanı Jow Biden’ın açıklamalarını konuşuyor.

Avrupa temaslarının son gününde önce Polonya’nın başkenti Varşova’da Ukraynalı mültecileri ziyaret eden Biden daha sonra halka hitap etmiş ve burada Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili gündem olan ifadeler kullanmıştı.

‘BU ADAM İKTİDARDA KALAMAZ’

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i kast ederek ‘Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalamaz’ demişti.

ABD’li yetkililer her fırsatta bu açıklamanın ‘Rusya’da rejim değişikliği çağrısı’ olmadığının altını çizmiş Moskova ise bu sözlere çok sert bir yanıt vermişti.

BIDEN SESSZİLİĞİNİ BOZDU

Konu ile ilgili pek çok açıklama yapılırken Biden sonunda sessizliğini bozdu.

Pazar günü Washington DC’nin Georgetown semtindeki Holy Trinity Kilisesi’nden ayrılan Biden’a çevredeki muhabirler ‘Putin’in görevden alınmasını istiyor musunuz’ sorusunu yöneltti.

‘Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalamaz’ sözlerini hatırlatan muhabirler Biden’dan kısa bir yanıt aldı.

Biden’ın muhabirlere doğru ‘hayır’ diye bağırdığı duyuldu. İngiliz Daily Mail gazetesi bu gelişmeyi ‘Biden’dan U dönüşü’ başlığı ile duyurdu.

Rusya, aralarında Ukrayna’nın Lutsk, Jitomir, Harkov ve Rivne kentleri ve başkent Kiev dahil olmak üzere ülkenin bazı kentlerine gece saatlerinde füze saldırıları düzenledi.

İşte dakika dakika bölgedeki gelişmeler…

08.59 Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki okullar bugün çevrimiçi uzaktan eğitim yoluyla yeniden açılacak. Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko, duyuruyu Telegram güncellemesinde yaptı.

Klitschko açıklamasında “28 Mart’ta eğitim süreci başkentte çevrimiçi olarak devam edecek. Mevcut koşullara daha fazla adapte olacaktır. Ve öğrenciler için farklı eğitim platformları kullanmak” ifadelerini kullandı.

08.34 İngiltere Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde Ukrayna’daki Rus kuvvetlerinin mevzilerinde “önemli bir değişiklik” olmadığını belirten son istihbarat raporunu yayınladı.

06.25 Kiev Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin yeni tahminine göre Rusya’nın işgali, ülkenin altyapısına 63 milyar dolarlık zarar verdi. Tahmine göre 4431 konutlara ait bina, 92 fabrika, depo ve 378 okul ya zarar gördü ya yıkıldı ya da el konuldu.

Bunlara ek olarak 12 havaalanı, yedi termik ya da hidroelektrik enerji santrali hasar gördü yıkıldı ya da ele geçirildi. 17 Mart’ta yapılan son hasar tahmininden sonra 3,5 milyar dolarlık daha hasar meydana geldiği kaydedildi.

04.00 Rusya, aralarında Ukrayna’nın Lutsk, Jitomir, Harkov ve Rivne kentleri ve başkent Kiev dahil olmak üzere ülkenin bazı kentlerine gece saatlerinde füze saldırıları düzenledi.

01:50 Ukrayna’nın Volın Bölgesel Devlet İdaresi Başkanı Yurij Poguliajko, Belarus’tan Volın Bölgesine seyir füzeleri ile saldırı yapıldığını duyurdu.

01.30 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye’de yapılacak olan Rusya-Ukrayna müzakerelerini hatırlatarak, “Önümüzde yeni bir müzakere turu var çünkü biz barış arıyoruz. Bana söylenene göre Türkiye’de yüz yüze görüşmeler olacak” dedi.

00.00 Rus ordusu akşam saatlerinde Ukrayna’nın Lutsk, Harkov, Jitomir, Rivne bölgelerini de roketle vurdu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Her gün daha fazla roket atılıyor. Mariupol bombardıman altında. Lutsk, Harkov, Jitomir, Rivne vuruldu. Rusların başka konuştuğu dil ve insanlığı yok. Sadece roketler ve bombalar. Bu Avrupa’nın hoşuna gidiyor mu?” ifadelerini kullandı.

Ukraynalı ve Rus yetkililer, yeni yüz yüze görüşmelerin bu hafta gerçekleşeceğini doğruladılar. Toplantı İstanbul’da gerçekleştirilecek

23.25 Ukrayna’nın Volinskaya bölgesinde bulunan Lutsk şehrindeki petrol deposu Rusya tarafından vuruldu. Saldırıyı doğrulayan Volinskaya Valisi Yuriy Pogulyayko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bölgemizde patlamalar meydana geldi. Roketler petrol deposunu hedef aldı. Hava saldırısı tehlikesi devam ediyor. Sığınaklarda kalın” ifadelerini kullandı.

18.30 Rusya’nın Ukrayna’nın Çernobil bölgesine gerçekleştirdiği saldırıların ardından 31 noktada yangın çıkarken, bölgedeki radyasyon seviyesinde artış gözlemlendiği ifade edildi.

18.28 Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde Kiev Yönetimi’ni temsil eden David Arahamia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “28-29 Mart’ta heyetlerle Türkiye’de yüz yüze görüşeceğiz” dedi.

18.15 Ukrayna’nın Donbass bölgesinde yer alan Luhansk’ta ayrılıkçılar Rusya’ya katılmak için referandum düzenleyeceklerini açıkladı.