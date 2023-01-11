Fransa’da bıçaklı saldırı

Başkent Paris’teki Gare du Nord tren istasyonunda sabah saatlerinde gerçekleşen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis tarafından vurulan erkek saldırgan gözaltına alındı.

Fransa’nın başkenti Paris, Çarşamba sabahına saldırı haberiyle başladı. Polis, Gare du Nord tren istasyonunda bir erkeğin çevredeki insanlara bıçakla saldırdığını duyurdu.

İlk bilgilere göre, bıçaklı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Fransız haber ajansı AFP, yaralı altı kurbanın durumunun ciddi olmadığını bildirdi.

Fransız medyası, erkek saldırganın istasyonda polis tarafından vurulduğunu yazdı. Birçok kez ateş açılan saldırgan, ağır yaralı halde gözaltına alınıp hastaneye kaldırıldı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından saldırganın hızlıca etkisiz hale getirildiğini belirtip ani şekilde müdahale eden polise teşekkür etti.

AFP, saldırının ardından sabah saatlerinde fazlasıyla yoğun olan istasyonda tren seferlerinin rötarlı gerçekleştiğini aktardı.

Avrupa’nın en yoğun istasyonlarından biri olan Gare du Nord, Fransa’nın başkenti Paris’i İngiltere’nin başkenti Londra ve kıtanın kuzeyine bağlıyor.