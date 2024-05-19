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Et entegre tesisinde kesime götürülen hayvana eziyet: Başına defalarca baltayla vurdular

Et entegre tesisinde kesime götürülen hayvana eziyet: Başına defalarca baltayla vurdular
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Mayıs 2024 - 14:42

Amasya’da bir et entegre tesisinde görevli iki kişinin, kesim öncesi sakinleşmeyen büyükbaş hayvana yaptığı eziyet tepki çekti. Görevlilerden biri hayvanı bayıltmak için başına defalarca kez baltayla vurdu. Diğer görevli ise hayvana birkaç defa bıçak batırdı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

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