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İsrail bu kez mülteci kampındaki okulu vurdu! En az 27 kişi hayatını kaybetti

İsrail bu kez mülteci kampındaki okulu vurdu! En az 27 kişi hayatını kaybetti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Haziran 2024 - 9:53

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan ve yerinden edilen Filistinlilerin barındığı öğrenilen URNWA’ya ait bir okula İsrail güçleri tarafından saldırı düzenlendi. Korkunç saldırıda en az 27 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı.

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