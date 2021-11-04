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Seçim Hazırlığı Dedi, Son Dakika Notuyla Paylaştı

Seçim Hazırlığı Dedi, Son Dakika Notuyla Paylaştı
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10 Kasım 2021 - 15:29

Seçim Hazırlığı Dedi, Son Dakika Notuyla Paylaştı

Bütçedeki bir ayrıntıya dikkat çeken CHP’li Tanal, “Bu kadar yüksek ödenek ayrıldığına göre erken seçim sürecinde Basın Müşavirliği, propaganda, seçim kampanyası ve reklam işleri için kullanılacak” değerlendirmesinde bulundu.

Seçim Hazırlığı Dedi, Son Dakika Notuyla Paylaştı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “son dakika” notuyla paylaştığı bilgide; bütçe teklifindeki bir ayrıntıya dikkat çekti. Tanal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçe teklifinde Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nin 2022 yılı ödeneğinin yaklaşık 2 buçuk kat arttırılmasının hedeflendiğini belirterek bunun ‘erken seçim’ hazırlığı olabileceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan CHP’li Tanal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçe teklifine dikkat çekti.

‘ERKEN SEÇİM SÜRECİNDE KULLANILACAK’

“Saray’ın 2022 bütçesinde erken seçim detayı” diyen Tanal, şunları yazdı:

“Aile ve Çalışma olarak iki bakanlık bir aradayken, 2021 yılında söz konusu birime ayrılan ödenek 21 milyon TL’ydi. Şimdi sadece Aile’ye hizmet eden Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’ne 2022 için 59.4 milyon lira ayrılıyor. Tek bakanlık olarak 10 milyon TL’den hesapladığımızda 6 katlık bir oran artışı gözüküyor.

Ödeneği dikkat çekici şekilde yükseltilen Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın merkez teşkilatında bir ana hizmet birimi değil.

Müstakil bir başkanlık değil. Bakan, Bakanlıkla ilgili çıkan haberleri takip eden, sosyal medya çalışmalarını yürüten, röportaj, haber taleplerini değerlendiren, basın bülteni hazırlayan, kısacası Bakan’ın özel işleriyle ilgilenen bir birim.

Bu kadar yüksek ödenek ayrıldığına göre erken seçim sürecinde Basın Müşavirliği, propaganda, seçim kampanyası ve reklam işleri için kullanılacak.”

 

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