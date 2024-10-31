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İspanya’yı sel vurdu: 95 ölü

İspanya’yı sel vurdu: 95 ölü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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31 Ekim 2024 - 9:31

İspanya’yı sel vurdu: 95 ölü

İspanya’nın Valencia bölgesindeki şiddetli yağışın neden olduğu sellerde 95 kişi öldü. Yüzlerce kişinin mahsur kaldığı felakette kara ve hava ulaşımı durdu, çok sayıda araç ise hurdaya döndü.

İspanya’nın doğusundaki Valencia bölgesinde 29 Ekim’den beri etkili olan şiddetli yağış, sele neden oldu. Çok sayıda araç sel sularına kapılırken bazı yol ve köprüler çöktü. Yetkililer şimdiye kadar 95 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin kaybolduğunu duyurdu. Uzmanlar, 2021 yılından beri Avrupa’da yaşanan “en kötü” sel felaketi olduğunu belirtti.

HIZLI TREN RAYDAN ÇIKTI

Bölgede 1200 kişinin mahsur kaldığı açıklandı. Sel ve su baskınları nedeniyle mahsur kalanlara helikopter ve botlarla ulaşılmaya çalışıldığı aktarıldı. Acil durum ekipleri, vatandaşları yollardan uzak durmaya ve resmi duyuruları takip etmeye çağırdı. 300 yolcunun bulunduğu bir yüksek hızlı tren Malaga yakınlarında raydan çıktı. Tren faciasında ölü ya da yaralıların bulunmadığı duyuruldu. Valencia şehri ile başkent Madrid arasındaki tren seferleri durduruldu, 40’tan fazla uçuş iptal edildi. Meteoroloji, Valensiya için kırmızı alarm ilan ederek bazı bölgelerde metrekareye 20 cm yağış düştüğünü bildirdi.

İspanya’yı sel vurdu: 95 ölü

AŞIRI ISINMA TETİKLİYOR

İspanya bundan önceki en kötü sel felaketini 1996 yılında yaşamıştı. Biesca şehrinde 87 kişi ölmüş, 180 kişi yaralanmıştı. Bilim insanları bölgede aşırı hava olaylarının iklim değişikliği nedeniyle arttığı uyarısında bulunuyor. Uzmanlar, Akdeniz’in ısınmasının suyun buharlaşmasını hızlandırdığını, bunun da şiddetli yağışları tetiklediğini belirtti.

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