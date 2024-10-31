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Resmi Gazete’de yerini aldı: 2025 yılı programına dahil oldu! Emeklilikte yaş sınırı…

Resmi Gazete’de yerini aldı: 2025 yılı programına dahil oldu! Emeklilikte yaş sınırı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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31 Ekim 2024 - 9:29

Çalışan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren emeklilikte yaş değişikliği gündeme geldi. 2025 programına dahil edilen emeklilik yaşının artırılması konusu Resmi Gazete’de yayınlandı.

Memur, işçi, özel sektör çalışanı kısacası çalışan milyonlarca kişi çalışma hayatına başladıkları andan itibaren emeklilikle ilgili hayaller kurmaya başlıyor.

Gündemin nabzını tutan emeklilik yaşının değişeceği iddiaları büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Bu iddialar sürerken emeklilik yaşında değişiklik iddiaları hakkında ilk resmi sinyal geldi.

Resmi Gazete’de yayınlanarak 2025 yılı programında değerlendirileceği belirtilen emeklilik yaşı milyonlarca kişiyi şaşkına çevirdi.

2025 YILINDA DEĞERLENDİRİLECEK

2025 yılında masaya yatacak programda sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gelecek yıl emeklilik yaşı gözden geçirileceği belirtildi.

Söz konusu olan programda, “Sosyal Güvenlik Sistemi ve Finansmanı” bölümünün “politika ve tedbirler” başlığı altında, “Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla emeklilik kriterlerinin belirlenmesinde doğuşta beklenen yaşam süresi artışı ile uyumlu otomatik ayarlama mekanizmalarına ilişkin çalışmalar yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

YAŞ SINIRI ARTABİLİR!

TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre ise doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplam 77.3 yıl. Bu süre erkeklerde 74.7, kadınlarda 80 yıl olarak hesaplanmıştı. Yaşam süresinin arttığına yönelik yapılan bu tespitlerle birlikte, emeklilik yaşının da önümüzdeki dönemlerde artması bekleniyor.

Türkiye’de emekli yaşının 65 olarak yeniden belirlendiği 2000’li yıllarda ortalama yaşam beklentisi 68 yıl olarak hesaplanırken; son çalışmalarda bu yaşın arttığı görülmüştü.

2025 yılı programında değerlendirilecek olan emeklilik yaşı hakkında artıp atmayacağı konusunda belirsizlikler her ne kadar devam ediyor olsa da programda yer alıyor olması artışın olabileceği konusunda endişe yaratıyor.

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